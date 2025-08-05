Середній клас в Україні — хто може належати і які критерії

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Чітких критеріїв приналежності до середнього класу не існує, бо експерти не можуть зійтися на думці, що насправді визначає рівень фінансового добробуту людини. В Україні частка населення живе за межею бідності через нестачу коштів навіть на базові потреби, а хтось вважається дійсно багатим, враховуючи реальні статки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за якими критеріями можна визначити представника середнього класу.

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Скільки в Україні бідних і багатих

Поділ на бідних і багатих змінився з настанням повномасштабної війни в Україні. За словами аналітика центру "Об'єднана Україна" Олексія Куща, до 24 лютого 2022 року ядро середнього класу становили близько 10-15% людей, ще 20-25% перебували на периферії, 30% належали до категорії бідних, а майже 5% — до багатих.

"Після початку повномасштабної війни імітатори з середнього класу вибули відразу, внаслідок чого частка бідних відразу зросла до 60%. Зараз активно руйнується периферія, і в перспективі кількість бідних може збільшитися до 75-80%", — зауважив Кущ в коментарі виданню "Фокус".

Народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко розповів в ефірі Новини.LIVE, що станом на кінець 2024 року багатими могли себе назвати (за рівнем доходів) менше 1-1,5% українців. А приблизно 92% населення — це бідний клас.

"Потенційного середнього класу — людей, які вважають себе такими в Україні — в нас більше 40%. Тих, хто є ним по факту за доходом, зараз менше 7%", — констатував Ніколаєнко.

Деякі експерти сходяться на думці, що для визначення представників середнього класу треба брати до уваги не доходи, а купівельну спроможність. Бо цей показник різниться у великих містах і районних центрах або селах.

Які критерії середнього класу в Україні

У Європі здійснюють поділ на основі матеріальних благ і витрат. Наприклад, бідною вважають людину, яка не може собі дозволити мобільний телефон, базову побутову техніку, відпочинок за кордоном принаймні раз на рік, покриття іпотеки чи комунальних платежів.

В Україні на приналежність до середнього класу також впливає дохід і можливість витрачати зароблені кошти на широкий спектр потреб. До загальних критеріїв відносять:

стійкий прибуток мінімум 30 000 грн на місяць (близько чотирьох мінімальних зарплат);

наявність власного житла та автомобіля не старше 5 років;

можливість придбати транспортний засіб за його відсутності;

наявність "фінансової подушки" для вирішення непередбачуваних проблем;

можливість відпочивати за кордоном або подорожувати щонайменше двічі на рік.

Ці критерії не можна назвати абсолютними, вони варіюються залежно від індивідуальних обставин. Але якщо потрібна самоідентифікація, краще використовувати вказані індикатори, оскільки вони включають як купівельну спроможність, так і матеріальні блага.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року реальний прожитковий мінімум для працездатного українця після сплати податків становив 8 421,94 грн. Люди, які заробляють менше, офіційно вважаються такими, що живуть за межею бідності.

Також ми писали, яку середню зарплату отримують мешканці Києва. За даними великого кадрового порталу, дохід у столиці перебував на рівні 30 000 грн у середньому станом на липень. Минулого року показник дорівнював 24 300 грн.