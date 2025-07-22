Середня зарплата в Києві — скільки отримують мешканці столиці в липні 2025

Середня зарплата в Києві — на яку суму можна розраховувати
Попри нестабільну економічну ситуацію в Україні ринок праці продовжує розвиватися, а зарплати громадян зростають. Судячи з вакансій, опублікованих на кадрових порталах, роботодавці пропонують киянам співпрацю на фінансово вигідних умовах.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з середньою зарплатою в Києві станом на кінець липня 2025 року.
Яка середня зарплата в Києві
Згідно з даними на Work.ua, в липні мешканці Києва заробляють у середньому 30 000 грн. Цю суму вирахували на основі понад 54 тисяч відкритих вакансій. За рік доходи українців у столиці змінилися на 23% у бік збільшення: в аналогічний період 2024-го середня зарплата перебувала на рівні 24 300 грн.
Лідерами серед професій стали:
- топ-менеджер — 85 000 грн (+48%);
- фінансовий директор - 80 000 грн (+14%);
- рієлтор — 78 500 грн (+50%);
- комерційний директор — 75 000 грн (+25%);
- тім лід — 75 000 грн (+67%);
- директор з маркетингу - 70 000 грн (+8%);
- автомаляр — 67 500 грн (+35%);
- стоматолог — 65 000 грн (0%);
- директор філії — 62 000 грн (+24%);
- автоелектрик — 60 000 грн (+38%).
Для порівняння, в інших великих містах України середня зарплата відрізняється. У Дніпрі — 24 400 грн (+22%), у Львові — 26 500 грн (+22%), в Одесі — 24 000 грн (+20%), у Харкові — 22 500 грн (+25%).
Чи можливе збільшення мінімальної зарплати
Кабінет міністрів опублікував проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, запропонувавши збільшити розмір мінімальної зарплати приблизно на 685 грн. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Комітету економістів України Андрія Новака, що підвищення матиме інфляційний ефект.
"Аби забезпечити зростання мінімальної заробітної плати й не підіймати при цьому податки, можна розраховувати лише на інфляційний ефект. Тобто тільки через інфляцію, відповідно, відбувається збільшення надходження від податків, акцизів, зборів, мит", — пояснив фахівець.
Іншими словами, на реальне підвищення доходів українцям розраховувати не варто, оскільки різницю між теперішнім і майбутнім показниками "з’їсть" інфляційне прискорення. Аби дійсно збільшити суму, потрібно мати вільні гроші в державному бюджеті, яких наразі немає.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, заробітна плата поліцейських складається з посадового окладу, надбавок постійного характеру, окладу за спеціальним званням, премій та одноразових грошових виплат. Мінімально правоохоронці отримують 17 000 грн у 2025 році.
Також ми писали, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату протягом 2026-2028 років. Але реального збільшення доходу не відбудеться, оскільки додаткову суму "з’їсть" інфляція. Тому мінімалка підвищиться лише номінально.
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