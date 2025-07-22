Середня зарплата в Києві — скільки отримують мешканці столиці в липні 2025

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Попри нестабільну економічну ситуацію в Україні ринок праці продовжує розвиватися, а зарплати громадян зростають. Судячи з вакансій, опублікованих на кадрових порталах, роботодавці пропонують киянам співпрацю на фінансово вигідних умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з середньою зарплатою в Києві станом на кінець липня 2025 року.

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Яка середня зарплата в Києві

Згідно з даними на Work.ua, в липні мешканці Києва заробляють у середньому 30 000 грн. Цю суму вирахували на основі понад 54 тисяч відкритих вакансій. За рік доходи українців у столиці змінилися на 23% у бік збільшення: в аналогічний період 2024-го середня зарплата перебувала на рівні 24 300 грн.

Динаміка середньої зарплати в Києві. Фото: скриншот

Лідерами серед професій стали:

топ-менеджер — 85 000 грн (+48%);

фінансовий директор - 80 000 грн (+14%);

рієлтор — 78 500 грн (+50%);

комерційний директор — 75 000 грн (+25%);

тім лід — 75 000 грн (+67%);

директор з маркетингу - 70 000 грн (+8%);

автомаляр — 67 500 грн (+35%);

стоматолог — 65 000 грн (0%);

директор філії — 62 000 грн (+24%);

автоелектрик — 60 000 грн (+38%).

Для порівняння, в інших великих містах України середня зарплата відрізняється. У Дніпрі — 24 400 грн (+22%), у Львові — 26 500 грн (+22%), в Одесі — 24 000 грн (+20%), у Харкові — 22 500 грн (+25%).

Чи можливе збільшення мінімальної зарплати

Кабінет міністрів опублікував проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, запропонувавши збільшити розмір мінімальної зарплати приблизно на 685 грн. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Комітету економістів України Андрія Новака, що підвищення матиме інфляційний ефект.

"Аби забезпечити зростання мінімальної заробітної плати й не підіймати при цьому податки, можна розраховувати лише на інфляційний ефект. Тобто тільки через інфляцію, відповідно, відбувається збільшення надходження від податків, акцизів, зборів, мит", — пояснив фахівець.

Іншими словами, на реальне підвищення доходів українцям розраховувати не варто, оскільки різницю між теперішнім і майбутнім показниками "з’їсть" інфляційне прискорення. Аби дійсно збільшити суму, потрібно мати вільні гроші в державному бюджеті, яких наразі немає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, заробітна плата поліцейських складається з посадового окладу, надбавок постійного характеру, окладу за спеціальним званням, премій та одноразових грошових виплат. Мінімально правоохоронці отримують 17 000 грн у 2025 році.

Також ми писали, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату протягом 2026-2028 років. Але реального збільшення доходу не відбудеться, оскільки додаткову суму "з’їсть" інфляція. Тому мінімалка підвищиться лише номінально.