Средняя зарплата в Киеве — сколько получают жители столицы в июле 2025

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в Украине рынок труда продолжает развиваться, а зарплаты граждан растут. Судя по вакансиям, опубликованным на кадровых порталах, работодатели предлагают киевлянам сотрудничество на финансово выгодных условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со средней зарплатой в Киеве по состоянию на конец июля 2025 года.

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Какая средняя зарплата в Киеве

Согласно данным на Work.ua, в июле жители Киева зарабатывают в среднем 30 000 грн. Эту сумму вычислили на основе более 54 тысяч открытых вакансий. За год доходы украинцев в столице изменились на 23% в сторону увеличения: в аналогичный период 2024-го средняя зарплата находилась на уровне 24 300 грн.

Динамика средней зарплаты в Киеве. Фото: скриншот

Лидерами среди профессий стали:

топ-менеджер — 85 000 грн (+48%);

финансовый директор — 80 000 грн (+14%);

риелтор — 78 500 грн (+50%);

коммерческий директор — 75 000 грн (+25%);

тим лид — 75 000 грн (+67%);

директор по маркетингу — 70 000 грн (+8%);

автомаляр — 67 500 грн (+35%);

стоматолог — 65 000 грн (0%);

директор филиала — 62 000 грн (+24%);

автоэлектрик — 60 000 грн (+38%).

Для сравнения, в других крупных городах Украины средняя зарплата отличается. В Днепре — 24 400 грн (+22%), во Львове — 26 500 грн (+22%), в Одессе — 24 000 грн (+20%), в Харькове — 22 500 грн (+25%).

Возможно ли увеличение минимальной зарплаты

Кабинет министров опубликовал проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, предложив увеличить размер минимальной зарплаты примерно на 685 грн. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, что повышение будет иметь инфляционный эффект.

"Дабы обеспечить рост минимальной заработной платы и не поднимать при этом налоги, можно рассчитывать только на инфляционный эффект. То есть только через инфляцию, соответственно, происходит увеличение поступления от налогов, акцизов, сборов, пошлин", — пояснил специалист.

Иными словами, на реальное повышение доходов украинцам рассчитывать не стоит, поскольку разницу между нынешним и будущим показателями "съест" инфляционное ускорение. Чтобы действительно увеличить сумму, нужно иметь свободные деньги в государственном бюджете, которых сейчас нет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, заработная плата полицейских состоит из должностного оклада, надбавок постоянного характера, оклада по специальному званию, премий и единовременных денежных выплат. Минимально правоохранители получают 17 000 грн в 2025 году.

Также мы писали, что правительство планирует повысить минимальную зарплату в течение 2026-2028 годов. Но реального увеличения дохода не произойдет, поскольку дополнительную сумму "съест" инфляция. Поэтому минималка повысится лишь номинально.