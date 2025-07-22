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Главная Рынок труда Средняя зарплата в Киеве — на какую сумму можно рассчитывать

Средняя зарплата в Киеве — на какую сумму можно рассчитывать

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 12:40
Средняя зарплата в Киеве — сколько получают жители столицы в июле 2025
Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в Украине рынок труда продолжает развиваться, а зарплаты граждан растут. Судя по вакансиям, опубликованным на кадровых порталах, работодатели предлагают киевлянам сотрудничество на финансово выгодных условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со средней зарплатой в Киеве по состоянию на конец июля 2025 года.

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Какая средняя зарплата в Киеве

Согласно данным на Work.ua, в июле жители Киева зарабатывают в среднем 30 000 грн. Эту сумму вычислили на основе более 54 тысяч открытых вакансий. За год доходы украинцев в столице изменились на 23% в сторону увеличения: в аналогичный период 2024-го средняя зарплата находилась на уровне 24 300 грн.

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Динамика средней зарплаты в Киеве. Фото: скриншот

Лидерами среди профессий стали:

  • топ-менеджер — 85 000 грн (+48%);
  • финансовый директор — 80 000 грн (+14%);
  • риелтор — 78 500 грн (+50%);
  • коммерческий директор — 75 000 грн (+25%);
  • тим лид — 75 000 грн (+67%);
  • директор по маркетингу — 70 000 грн (+8%);
  • автомаляр — 67 500 грн (+35%);
  • стоматолог — 65 000 грн (0%);
  • директор филиала — 62 000 грн (+24%);
  • автоэлектрик — 60 000 грн (+38%).

Для сравнения, в других крупных городах Украины средняя зарплата отличается. В Днепре — 24 400 грн (+22%), во Львове — 26 500 грн (+22%), в Одессе — 24 000 грн (+20%), в Харькове — 22 500 грн (+25%).

Возможно ли увеличение минимальной зарплаты

Кабинет министров опубликовал проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, предложив увеличить размер минимальной зарплаты примерно на 685 грн. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, что повышение будет иметь инфляционный эффект.

"Дабы обеспечить рост минимальной заработной платы и не поднимать при этом налоги, можно рассчитывать только на инфляционный эффект. То есть только через инфляцию, соответственно, происходит увеличение поступления от налогов, акцизов, сборов, пошлин", — пояснил специалист.

Иными словами, на реальное повышение доходов украинцам рассчитывать не стоит, поскольку разницу между нынешним и будущим показателями "съест" инфляционное ускорение. Чтобы действительно увеличить сумму, нужно иметь свободные деньги в государственном бюджете, которых сейчас нет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, заработная плата полицейских состоит из должностного оклада, надбавок постоянного характера, оклада по специальному званию, премий и единовременных денежных выплат. Минимально правоохранители получают 17 000 грн в 2025 году.

Также мы писали, что правительство планирует повысить минимальную зарплату в течение 2026-2028 годов. Но реального увеличения дохода не произойдет, поскольку дополнительную сумму "съест" инфляция. Поэтому минималка повысится лишь номинально.

Киев деньги минимальная зарплата доходы зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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