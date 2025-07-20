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Головна Економіка Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським

Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 16:12
Доходи поліцейських — яка зарплата і додаткові виплати в правоохоронців
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Представники правоохоронних органів в Україні мають право на додаткову фінансову допомогу, різноманітні виплати і достойну зарплату. Держава забезпечує поліцейських надбавками до посадового окладу, пільгами, соціальними гарантіями тощо.

В Національній поліції України дали ексклюзивну відповідь на запит сайту Новини.LIVE стосовно середньої заробітної плати працівників і належного соціального пакету.

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Розмір щомісячних виплат залежить від різних факторів, перерахованих у постанові Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (зі змінами).

Йдеться про затверджений посадовий оклад, надбавки постійного характеру, оклад за спеціальним званням, премії та одноразову грошову допомогу. Згідно з інформацією, наданою Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, мінімальне базове грошове забезпечення правоохоронців становить 17 000 грн у 2025 році.

"Розмір додаткової винагороди поліцейським залежить від декількох факторів, зокрема: місце та умови несення служби, виконання бойових завдань, стаж служби та участь у конкретних операціях, таких як розмінування або посилення охорони кордону", — уточнили в Нацполіції на запит сайту.

Суми обчислюються індивідуально в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання особливих завдань — до 30 000 грн, до 50 000 грн або до 100 000 грн. Також доступна окрема виплата в розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання спеціальних наказів.

  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 1
    Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE
  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 2
    Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE
  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 3
    Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE
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  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 1
  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 2
  • Зарплата і фіндопомога — що треба знати про виплати поліцейським - фото 3

Одноразова грошова допомога

Згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 4 червня 2024 року № 646, поліцейським нараховують одноразову грошову допомогу в разі втрати працездатності під час служби. Якщо працівник помер, то кошти виплачують членам його сім’ї. Суми встановлюють відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наприклад, в разі загибелі правоохоронця через протиправні дій третіх осіб, або під час порятунку життя, або в ході антитерористичної операції, або внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за вказаних обставин, родичі можуть отримати 2 271 000 грн.

"Сім’ям поліцейських, які загинули, а також у разі їх смерті внаслідок поранення, отриманого у період воєнного стану під час участі в бойових діях або здійснення заходів з національної безпеки та оборони, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, виплачується ОГД у розмірі 15 млн гривень", — розповіли в Нацполіції.

Право на одержання допомоги настає не пізніше ніж через рік після поранення (контузії, травми, каліцтва). Спершу родині нараховують 1/5 від призначеної суми, а залишок виплачують частинами впродовж 40 наступних місяців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, сім’ям загиблих військових виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень. Але в деяких випадках кошти не нараховують. Наприклад, якщо смерть настала внаслідок хвороби, самогубства чи алкогольного отруєння.

Також ми писали, що у 2025 році державним службовцям платять за новими правилами — з урахуванням класифікації посад і граничних надбавок. Постійною частиною доходу працівників є посадовий оклад і надбавки, змінною — премії.

виплати поліція фінансова допомога зарплатня Нацполіція
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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