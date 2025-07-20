Доходы полицейских — какая зарплата и дополнительные выплаты у правоохранителей

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Представители правоохранительных органов в Украине имеют право на дополнительную финансовую помощь, разнообразные выплаты и достойную зарплату. Государство обеспечивает полицейских надбавками к должностному окладу, льготами, социальными гарантиями и др.

В Национальной полиции Украины дали эксклюзивный ответ на запрос сайта Новини.LIVE относительно средней заработной платы сотрудников и надлежащего социального пакета.

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Размер ежемесячных выплат зависит от различных факторов, перечисленных в постановлении Кабинета Министров от 11 ноября 2015 года № 988 "О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции" (с изменениями).

Речь идет об утвержденном должностном окладе, надбавках постоянного характера, окладе по специальному званию, премии и единовременной денежной помощи. Согласно информации, предоставленной Департаментом финансового обеспечения и бухгалтерского учета, минимальное базовое денежное обеспечение правоохранителей составляет 17 000 грн в 2025 году.

"Размер дополнительного вознаграждения полицейским зависит от нескольких факторов, в частности: место и условия несения службы, выполнение боевых задач, стаж службы и участие в конкретных операциях, таких как разминирование или усиление охраны границы", — уточнили в Нацполиции на запрос сайта.

Суммы исчисляются индивидуально в расчете на месяц пропорционально времени выполнения особых задач — до 30 000 грн, до 50 000 грн или до 100 000 грн. Также доступна отдельная выплата в размере 70 000 грн за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения специальных приказов.

Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Единовременная денежная помощь

Согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2024 года № 646, полицейским начисляют единовременную денежную помощь в случае потери трудоспособности во время службы. Если сотрудник умер, то деньги выплачивают членам его семьи. Суммы устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Например, в случае гибели правоохранителя из-за противоправных действий третьих лиц, или во время спасения жизни, или в ходе антитеррористической операции, или в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при указанных обстоятельствах, родственники могут получить 2 271 000 грн.

"Семьям полицейских, которые погибли, а также в случае их смерти вследствие ранения, полученного в период военного положения во время участия в боевых действиях или осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороны, находясь непосредственно в районах их ведения, выплачивается ОДП в размере 15 млн гривен", — рассказали в Нацполиции.

Право на получение помощи наступает не позднее чем через год после ранения (контузии, травмы, увечья). Сначала семье начисляют 1/5 от назначенной суммы, а остаток выплачивают частями в течение 40 последующих месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, семьям погибших военных выплачивают единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен. Но в некоторых случаях деньги не начисляют. Например, если смерть наступила в результате болезни, самоубийства или алкогольного отравления.

Также мы писали, что в 2025 году государственным служащим платят по новым правилам — с учетом классификации должностей и предельных надбавок. Постоянной частью дохода сотрудников является должностной оклад и надбавки, переменной — премии.