13-та зарплата в Україні — чи варто працівникам чекати на бонус у 2025 році

13-та зарплата в Україні — кому виплатять річну премію у 2025
Багато українців чули про 13-ту зарплату та можуть сподіватись на такий приємний бонус. Однак в Україні таку виплату отримують далеко не всі працівники.
Про те, хто з українців може отримати 13-ту зарплату та як розраховують її суму, зазначається в частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці".
Що таке 13-та зарплата і хто її отримує
13-та зарплата — це не обов’язкова виплата, а своєрідна річна премія. У більшості випадків її розмір дорівнює середньомісячній зарплаті. Але точна сума залежить від:
- внутрішніх правил компанії;
- фінансового стану підприємства;
- тривалості роботи працівника в компанії;
- його статусу (штатний чи тимчасовий працівник).
У деяких країнах така виплата є обов’язковою й передбачена законом. В Україні ж це добровільне рішення роботодавця. Такий бонус зазвичай видається наприкінці року, найчастіше в грудні, як підсумок річної праці, що й дало назву цій виплаті.
Чи є 13-та зарплата в Україні
Українське законодавство не зобов’язує компанії виплачувати 13-ту зарплату. Це питання вирішується на рівні самої організації.
Згідно із Законом України "Про оплату праці", премії та річні надбавки входять до системи заохочень, і їхні умови визначає роботодавець. Умови виплати можуть бути прописані в:
- колективному договорі;
- внутрішніх документах підприємства, які погоджені з профспілкою або представниками працівників.
У цих документах має бути зазначено, кому, коли й за яких умов виплачують річну премію. Зазвичай бонус мають ті, хто пропрацював у компанії щонайменше рік. Якщо менше — суму розраховують пропорційно до кількості місяців роботи.
Чи оподатковується 13-та зарплата
Так, як і звичайна зарплата, річна премія підлягає оподаткуванню. З неї утримуються:
- військовий збір;
- єдиний соціальний внесок (ЄСВ);
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Тож працівники, які сподіваються на додаткову виплату, мають уточнювати умови у своєму колективному договорі або звертатися до відділу кадрів чи бухгалтерії.
Раніше ми писали, що Міністерство розвитку громад і територій підписало угоду з профспілкою будівельників. Вона передбачає подвійне підвищення мінімальної зарплати у галузі.
Також ми розповідали, що попри війну та економічну нестабільність, ринок праці в Україні розвивається. У липні 2025 року середня зарплата зростає, але темпи підвищення різняться по регіонах.
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