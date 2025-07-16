13-та зарплата в Україні — чи варто працівникам чекати на бонус у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Unsplsh

Багато українців чули про 13-ту зарплату та можуть сподіватись на такий приємний бонус. Однак в Україні таку виплату отримують далеко не всі працівники.

Про те, хто з українців може отримати 13-ту зарплату та як розраховують її суму, зазначається в частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці".

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Що таке 13-та зарплата і хто її отримує

13-та зарплата — це не обов’язкова виплата, а своєрідна річна премія. У більшості випадків її розмір дорівнює середньомісячній зарплаті. Але точна сума залежить від:

внутрішніх правил компанії;

фінансового стану підприємства;

тривалості роботи працівника в компанії;

його статусу (штатний чи тимчасовий працівник).

У деяких країнах така виплата є обов’язковою й передбачена законом. В Україні ж це добровільне рішення роботодавця. Такий бонус зазвичай видається наприкінці року, найчастіше в грудні, як підсумок річної праці, що й дало назву цій виплаті.

Чи є 13-та зарплата в Україні

Українське законодавство не зобов’язує компанії виплачувати 13-ту зарплату. Це питання вирішується на рівні самої організації.

Згідно із Законом України "Про оплату праці", премії та річні надбавки входять до системи заохочень, і їхні умови визначає роботодавець. Умови виплати можуть бути прописані в:

колективному договорі;

внутрішніх документах підприємства, які погоджені з профспілкою або представниками працівників.

У цих документах має бути зазначено, кому, коли й за яких умов виплачують річну премію. Зазвичай бонус мають ті, хто пропрацював у компанії щонайменше рік. Якщо менше — суму розраховують пропорційно до кількості місяців роботи.

Чи оподатковується 13-та зарплата

Так, як і звичайна зарплата, річна премія підлягає оподаткуванню. З неї утримуються:

військовий збір;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Тож працівники, які сподіваються на додаткову виплату, мають уточнювати умови у своєму колективному договорі або звертатися до відділу кадрів чи бухгалтерії.

Раніше ми писали, що Міністерство розвитку громад і територій підписало угоду з профспілкою будівельників. Вона передбачає подвійне підвищення мінімальної зарплати у галузі.

Також ми розповідали, що попри війну та економічну нестабільність, ринок праці в Україні розвивається. У липні 2025 року середня зарплата зростає, але темпи підвищення різняться по регіонах.