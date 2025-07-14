Гетманцев пояснив, як зміняться зарплати будівельників в Україні

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство розвитку громад і територій днями підписало угоду з Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Документ передбачає підвищення мінімальної зарплати будівельників удвічі.

Про те, коли запрацюють нововведення та кого торкнуться, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

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Що передбачає угода

Угода укладена на 2025–2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів. На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори.

За підписаною угодою новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників будівельної сфери має становити 401% прожиткового мінімуму, тобто 12 142 грн. Попередній показник становив 6 995 грн.

Що зміниться для будівельників

Данило Гетманцев пояснив, що будівельники не отримують зарплати з бюджету. Галузева угода, підписана між Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та Міністерством розвитку громад і територій, встановлює стандарти мінімальної заробітної плати для будівельних компаній.

"Йдеться про детінізацію заробітних плат у будівництві, адже раніше мінімальна зарплата у будівництві була нижчою за загальний показник по країні, встановлений законодавством", — зазначив голова комітету ВР.

Він також додав, що відтепер мінімальна офіційна зарплата будівельників не має бути нижчою за 12 142 грн.

Що зміниться для роботодавців

Гетьманцев уточнив, що наразі середня зарплата в будівництві становить 19 000 грн, що цілком відповідає реаліям.

"Ми розуміємо, якщо десь цей показник менший, то це вже є ухиленням від оподаткування і не відповідає зазначеній угоді", — наголосив він.

Голова комітету ВР з питань фінансів також додав, що вважає підхід Міністерства розвитку громад і територій та Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України гідним наслідування іншими галузями.

Щодо того, чи віднайдуть роботодавці на це кошти, Гетманцев пояснив, що вони й зараз сплачують ці зарплати, але "в чорну". За новою угодою вони будуть змушені сплачувати їх "в білу".

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