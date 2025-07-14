Гетманцев объяснил, как изменятся зарплаты строителей в Украине

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство развития общин и территорий на днях подписало соглашение с Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины. Документ предусматривает повышение минимальной зарплаты строителей в два раза.

О том, когда заработают нововведения и кого коснутся, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE.

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Что предусматривает соглашение

Соглашение заключено на 2025-2027 годы и является обязательным для предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере строительства и производства стройматериалов. На его основе должны быть заключены или обновлены коллективные договоры.

По подписанному соглашению новый гарантированный размер тарифной ставки для работников строительной сферы должен составлять 401% прожиточного минимума, то есть 12 142 грн. Предыдущий показатель составлял 6 995 грн.

Что изменится для строителей

Даниил Гетманцев объяснил, что строители не получают зарплаты из бюджета. Отраслевое соглашение, подписанное между Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины и Министерством развития общин и территорий, устанавливает стандарты минимальной заработной платы для строительных компаний.

"Речь идет о детенизации заработных плат в строительстве, ведь раньше минимальная зарплата в строительстве была ниже общего показателя по стране, установленного законодательством", — отметил председатель комитета ВР.

Он также добавил, что отныне минимальная официальная зарплата строителей не должна быть ниже 12 142 грн.

Что изменится для работодателей

Гетманцев уточнил, что сейчас средняя зарплата в строительстве составляет 19 000 грн, что вполне соответствует реалиям.

"Мы понимаем, если где-то этот показатель меньше, то это уже является уклонением от налогообложения и не соответствует указанному соглашению", — подчеркнул он.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов также добавил, что считает подход Министерства развития общин и территорий и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины достойным подражания другими отраслями.

Относительно того, найдут ли работодатели на это средства, Гетманцев пояснил, что они и сейчас платят эти зарплаты, но "в черную". По новому соглашению они будут вынуждены платить их "в белую".

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