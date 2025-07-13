Зарплата як у програміста — яка дивна робота приносить хороший дохід

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Більшість українців прагнуть знайти роботу, яка забезпечить стабільний дохід. Та іноді найбільш прибутковими виявляються професії, про які майже ніхто не чув.

Про те, які маловідомі професії приносять хороший дохід, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Про які професії мало хто знає

Багато громадян України не знають, що існує низка здавалося б дивних, але цілком реальних вакансій, що приносять непогані гроші:

Фахівець з моніторингу кажанів

На Reddit користувач поділився, що вивчає поведінку кажанів у місті — фіксує їхні пересування, визначає місця скупчення та складає карти. Робота тиха, самотня, але добре оплачувана. До того ж вона сприяє збереженню біорізноманіття.

Збирач соснових шишок

Це сезонна робота, що полягає у зборі шишок і вилученні з них насіння для відновлення лісів. Платять близько 100 доларів за годину. Серед мінусів — монотонність та смола, яка прилипає до всього навколо.

Дояр змій

Це рідкісна й трохи дивна професія, яка може викликати огиду, але вона дуже важлива. Люди, які займаються "доїнням" змій, акуратно беруть у них отруту. Потім її досліджують у лабораторіях і створюють ліки проти укусів — протиотрути. У США, за даними сайту ZipRecruiter, такі фахівці отримують приблизно 16 доларів на годину, тобто близько 2 800 доларів на місяць.

Експерт із запахів

Здавалося б, навіщо фахівець, який оцінює аромати. Але такі професіонали потрібні у виробництві парфумів і харчовій промисловості. Вони також беруть участь у наукових дослідженнях. За кордоном ці фахівці можуть заробляти від 200 до 400 тисяч гривень на місяць.

Дегустатор корму для тварин

Так, є люди, які куштують корм для котів і собак — і отримують за це гроші. Їхнє завдання — перевірити смак, текстуру й загальні характеристики продукту. Зарплата — стартує від 50 тисяч гривень.

Професійний сплячий

Існують люди, які отримують гроші за те, що сплять. Їх наймають для тестування матраців і подушок. Конкуренція велика, але робота — доволі комфортна та може приносити непоганий дохід.

Емпатичний слухач

Це нова, але все більш популярна професія. Емпатичні слухачі підтримують людей, які потребують душевної розмови. Зарплата залежить від кількості клієнтів, а пропонувати послуги можна через різноманітні сайти або фріланс-платформи.

Як бачимо, ринок праці невпинно змінюється. Деякі професії можуть здаватися дивними, але саме вони здатні приносити хороший дохід і навіть задоволення. Тож натрапляючи на "нестандартні" вакансії, не варто їх ігнорувати, доволі часто — це реальна робота з хорошою зарплатою.

Раніше ми писали, що у часи Радянського Союзу найбільше шанували представників робітничих спеціальностей — зокрема, будівельників, токарів і слюсарів. Натомість такі фахівці, як юристи, бухгалтери, журналісти чи програмісти, отримували скромні доходи й не мали популярності.

Також ми розповідали, що професія водія в СРСР загалом не вважалась престижною. Проте таксисти були винятком із цього правила — їхня діяльність значно відрізнялася від типових радянських професій і більше нагадувала форму індивідуального заробітку.