Реальні запити — за яку зарплату готові працювати українці

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Близько 80% безробітних українців при пошуку роботи вказують, що готові працювати менш ніж за 20 000 грн. Однак половина з них хочуть отримувати таку зарплату за неповний робочий день.

Такі дані навела голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова під час конференції "Кадри вирішують: нова архітектура економіки відновлення", пише "Укрінформ".

Реклама

Читайте також:

Які зарплати хочуть отримувати українці

"Коли ми ставили питання безробітним, що для них найбільш важливе в працевлаштуванні, зарплата виходила на перше місце. А потім ми запитали, за яку зарплату вони готові піти працювати? І отримали такі дані: 80% готові й хочуть працювати менше ніж за 20 000 грн. Лише 20% серед опитаних вказали бажаний рівень оплати праці понад 20 тис. грн", — зазначила Колеснікова.

При цьому вона акцентувала, що реальна середня заробітна плата, за даними Пенсійного фонду України на вересень 2024 року, коли проводилося опитування, становила 18 021 грн. Тоді як середня зарплата по вакансіях на початку цього року була на рівні 22 500 грн. І за результатами опитування, 35% роботодавців планують підвищувати заробітну плату своїм працівникам у поточному році.

Яку роботу шукають

Також Колеснікова додала, що, за даними дослідження "Оцінка ринку праці України 2024–2025" від Державної служби зайнятості, лише 56% безробітних висловили готовність працювати повний робочий день, тоді як 94% роботодавців потрібні працівники на весь день.

За її словами, неочікувано невисокою виявилася частка безробітних, які шукають саме дистанційну роботу, попри те, що наразі для такої форми створене законодавче підґрунтя.

Раніше ми розповідали, які тенденції спостерігаються на ринку праці та як змінився рівень оплати праці в регіонах України.

Також дізнавайтеся, як зміняться зарплати українців у липні 2025 року.