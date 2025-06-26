Прифронтова економіка — як змінилася середня зарплата у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри близькість до зони бойових дій, Харків, Дніпро та Запоріжжя залишаються активними економічними центрами України. Ці міста не лише тримаються на плаву в умовах війни, а й продовжують працювати, розвивати бізнес і створювати робочі місця.

Новини.LIVE дослідили, яку середню зарплату пропонують у прифронтових регіонах у червні 2025 року.

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Статистика Work.ua, розрахована за даними з 192 452 вакансій, розміщених на порталі, свідчить, що у червні 2025 року середня зарплата в Україні становить 25 000 грн. Це на 25% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Дніпро

У червні 2025 року середня зарплата у Дніпрі — 24 000 грн. Це на 20% більше, якщо порівнювати з червнем минулого року, та на 7% більше ніж у січні цього року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 11 988 вакансій, розміщених на Work.ua у Дніпрі за останні 3 місяці.

Відчутно більше стали платити у Дніпрі:

перукарям (+50);

електронщикам (+50%);

спеціалістам технічної підтримки (+50%);

дизайнерам (+49%);

керівникам у сфері продажів (+44%).

Не змінилися за рік заробітки стоматологів, медичних представників, дизайнерів, санітарок та кредитних експертів. А різьбярі та психологи у Дніпрі взагалі стали отримувати менше — на 4% та 36% відповідно.

Харків

Середня зарплата у Харкові, розрахована за даними з 5 767 вакансій, розміщених на порталі за останні 3 місяці, становить 22 000 грн. Цей показник не змінювався з квітня 2025 року. Однак з початку цього року він виріс на 10%, а як порівнювати з червнем 2024-го, то на 22%.

У Харкові найбільше зросли зарплати:

кур'єрів (+77%);

монтажників (+50%);

складальників (+50%)

рієлторів (+44%)

перукарів (+43%).

Водночас за рік взагалі не змінилися зарплати вчителів англійської мови та медсестер.

Запоріжжя

У Запоріжжі середня зарплата наразі складає 22 000 грн. Цей показник не змінювався з березня 2025 року, а, як порівняти з січнем — зріс лише на 1 000 грн. Водночас відносно червня 2024 року він підвищився на 21%. А от кількість вакансій в цьому місті, навпаки, знизилася на 12%.

Найбільше у Запоріжжі зросли зарплати:

охоронців (+43%);

слюсарів (+41%);

водіїв (+40%);

менеджерів по роботі з клієнтами (+38%);

барист (+38%).

При цьому, судячи з розміщених вакансій, взагалі не змінилися за рік доходи адміністраторів магазинів та салонів краси, оцінювачів та кредитних експертів.

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