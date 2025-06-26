Прифронтовая экономика — как изменилась средняя зарплата в Харькове, Днепре и Запорожье

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на близость к зоне боевых действий, Харьков, Днепр и Запорожье остаются активными экономическими центрами Украины. Эти города не только держатся на плаву в условиях войны, но и продолжают работать, развивать бизнес и создавать рабочие места.

Новини.LIVE исследовали, какую среднюю зарплату предлагают в прифронтовых регионах в июне 2025 года.

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Статистика Work.ua, рассчитанная по данным из 192 452 вакансий, размещенных на портале, свидетельствует, что в июне 2025 года средняя зарплата в Украине составит 25 000 грн. Это на 25% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Днепр

В июне 2025 года средняя зарплата в Днепре — 24 000 грн. Это на 20% больше, если сравнивать с июнем прошлого года, и на 7% больше чем в январе этого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 11 988 вакансий, размещенных на Work.ua в Днепре за последние 3 месяца.

Ощутимо больше стали платить в Днепре:

парикмахерам (+50);

электронщикам (+50%);

специалистам технической поддержки (+50%);

дизайнерам (+49%);

руководителям в сфере продаж (+44%).

Не изменились за год заработки стоматологов, медицинских представителей, дизайнеров, санитарок и кредитных экспертов. А резчики и психологи в Днепре вообще стали получать меньше — на 4% и 36% соответственно.

Харьков

Средняя зарплата в Харькове, рассчитанная по данным из 5 767 вакансий, размещенных на портале за последние 3 месяца, составляет 22 000 грн. Этот показатель не менялся с апреля 2025 года. Однако с начала этого года он вырос на 10%, а если сравнивать с июнем 2024-го, то на 22%.

В Харькове больше всего выросли зарплаты:

курьеров (+77%);

монтажников (+50%);

сборщиков (+50%)

риелторов (+44%)

парикмахеров (+43%).

В то же время за год вообще не изменились зарплаты учителей английского языка и медсестер.

Запорожье

В Запорожье средняя зарплата сейчас составляет 22 000 грн. Этот показатель не менялся с марта 2025 года, а в сравнении с январем — вырос всего на 1 000 грн. В то же время относительно июня 2024 года он повысился на 21%. А вот количество вакансий в этом городе, наоборот, снизилось на 12%.

Больше всего в Запорожье выросли зарплаты:

охранников (+43%);

слесарей (+41%);

водителей (+40%);

менеджеров по работе с клиентами (+38%);

барист (+38%).

При этом, судя по размещенным вакансиям, вообще не изменились за год доходы администраторов магазинов и салонов красоты, оценщиков и кредитных экспертов.

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