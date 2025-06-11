Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 липня

Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 липня

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 07:15
Підвищення мінімалки в Україні — що буде з виплатами з 1 липня
Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір мінімальної зарплати в Україні регулярно переглядають, але 2025 рік став виключенням — цей показник вирішили не підвищувати. Наразі вона становить 8 000 грн. Однак у Верховній Раді періодично реєструють законопроєкти, в яких пропонується це змінити.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи може зрости мінімалка в наступному місяці

28 квітня 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13164-1, який передбачає внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". 

У документі пропонується новий підхід до встановлення мінімальної заробітної плати, зокрема її поетапне підвищення, починаючи з 1 липня 2025 року. Основні положення ініціативи включають:

  • внесення необхідних коректив до Державного бюджету;
  • поступове збільшення розміру мінімальної зарплати з середини 2025 року;
  • приведення мінімалки у відповідність до реального прожиткового мінімуму.
null
Пояснювальна записка до законопроєкту. Фото: Скриншот

Автори законопроєкту пояснюють потребу в таких змінах суттєвим відставанням чинної мінімальної зарплати від фактичного прожиткового мінімуму. Станом на березень 2025 року прожитковий мінімум перевищив 10 800 гривень, тоді як розмір мінімальної зарплати покриває лише 74,1% цієї суми. Це порушує положення статті 22 Конституції України, яка гарантує недопущення звуження соціальних стандартів.

Коли прогнозують підвищення мінімалки в Міністерстві фінансів

Міністерство фінансів також представило свої плани з підвищення мінімальної зарплати на кілька наступних років. У листі до головних розпорядників бюджетних коштів вказані такі орієнтири:

  • з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Ці цифри дещо вищі за прогнози Національного банку України, який вважає, що у 2026 році мінімальна зарплата може становити 8 370 грн, а у 2027 — близько 8 950 грн. Як бачимо, прогноз НБУ більш стриманий, ніж у Мінфіну. Однак наразі зарано говорити, які саме суми будуть закладені до бюджетів наступних років.

Раніше ми писали, що наразі правила оплати праці вчителів в Україні застаріли — їм понад 20 років. Потрібен комплексний перегляд підходів до нарахування зарплат.

Також ми розповідали, що декрет — це не просто пауза в роботі, а важливий життєвий етап. Він має свої юридичні та фінансові особливості, які потрібно враховувати.

зарплати виплати гроші мінімальна зарплата фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації