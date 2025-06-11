Підвищення мінімалки в Україні — що буде з виплатами з 1 липня

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір мінімальної зарплати в Україні регулярно переглядають, але 2025 рік став виключенням — цей показник вирішили не підвищувати. Наразі вона становить 8 000 грн. Однак у Верховній Раді періодично реєструють законопроєкти, в яких пропонується це змінити.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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28 квітня 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13164-1, який передбачає внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

У документі пропонується новий підхід до встановлення мінімальної заробітної плати, зокрема її поетапне підвищення, починаючи з 1 липня 2025 року. Основні положення ініціативи включають:

внесення необхідних коректив до Державного бюджету;

поступове збільшення розміру мінімальної зарплати з середини 2025 року;

приведення мінімалки у відповідність до реального прожиткового мінімуму.

Пояснювальна записка до законопроєкту. Фото: Скриншот

Автори законопроєкту пояснюють потребу в таких змінах суттєвим відставанням чинної мінімальної зарплати від фактичного прожиткового мінімуму. Станом на березень 2025 року прожитковий мінімум перевищив 10 800 гривень, тоді як розмір мінімальної зарплати покриває лише 74,1% цієї суми. Це порушує положення статті 22 Конституції України, яка гарантує недопущення звуження соціальних стандартів.

Коли прогнозують підвищення мінімалки в Міністерстві фінансів

Міністерство фінансів також представило свої плани з підвищення мінімальної зарплати на кілька наступних років. У листі до головних розпорядників бюджетних коштів вказані такі орієнтири:

з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Ці цифри дещо вищі за прогнози Національного банку України, який вважає, що у 2026 році мінімальна зарплата може становити 8 370 грн, а у 2027 — близько 8 950 грн. Як бачимо, прогноз НБУ більш стриманий, ніж у Мінфіну. Однак наразі зарано говорити, які саме суми будуть закладені до бюджетів наступних років.

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