Підвищення мінімалки в Україні — що буде з виплатами з 1 липня

Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 липня
Розмір мінімальної зарплати в Україні регулярно переглядають, але 2025 рік став виключенням — цей показник вирішили не підвищувати. Наразі вона становить 8 000 грн. Однак у Верховній Раді періодично реєструють законопроєкти, в яких пропонується це змінити.
Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Чи може зрости мінімалка в наступному місяці
28 квітня 2025 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13164-1, який передбачає внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".
У документі пропонується новий підхід до встановлення мінімальної заробітної плати, зокрема її поетапне підвищення, починаючи з 1 липня 2025 року. Основні положення ініціативи включають:
- внесення необхідних коректив до Державного бюджету;
- поступове збільшення розміру мінімальної зарплати з середини 2025 року;
- приведення мінімалки у відповідність до реального прожиткового мінімуму.
Автори законопроєкту пояснюють потребу в таких змінах суттєвим відставанням чинної мінімальної зарплати від фактичного прожиткового мінімуму. Станом на березень 2025 року прожитковий мінімум перевищив 10 800 гривень, тоді як розмір мінімальної зарплати покриває лише 74,1% цієї суми. Це порушує положення статті 22 Конституції України, яка гарантує недопущення звуження соціальних стандартів.
Коли прогнозують підвищення мінімалки в Міністерстві фінансів
Міністерство фінансів також представило свої плани з підвищення мінімальної зарплати на кілька наступних років. У листі до головних розпорядників бюджетних коштів вказані такі орієнтири:
- з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
- з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
- з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.
Ці цифри дещо вищі за прогнози Національного банку України, який вважає, що у 2026 році мінімальна зарплата може становити 8 370 грн, а у 2027 — близько 8 950 грн. Як бачимо, прогноз НБУ більш стриманий, ніж у Мінфіну. Однак наразі зарано говорити, які саме суми будуть закладені до бюджетів наступних років.
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