Повышение минималки в Украине — что будет с выплатами с 1 июля

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер минимальной зарплаты в Украине регулярно пересматривают, но 2025 год стал исключением — этот показатель решили не повышать. Сейчас она составляет 8 000 грн. Однако в Верховной Раде периодически регистрируют законопроекты, в которых предлагается это изменить.

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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28 апреля 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13164-1, который предусматривает внесение изменений в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

В документе предлагается новый подход к установлению минимальной заработной платы, в частности ее поэтапное повышение, начиная с 1 июля 2025 года. Основные положения инициативы включают:

внесение необходимых корректив в Государственный бюджет;

постепенное увеличение размера минимальной зарплаты с середины 2025 года;

приведение минималки в соответствие с реальным прожиточным минимумом.

Пояснительная записка к законопроекту. Фото: Скриншот

Авторы законопроекта объясняют потребность в таких изменениях существенным отставанием действующей минимальной зарплаты от фактического прожиточного минимума. По состоянию на март 2025 года прожиточный минимум превысил 10 800 гривен, тогда как размер минимальной зарплаты покрывает лишь 74,1% этой суммы. Это нарушает положения статьи 22 Конституции Украины, которая гарантирует недопущение сужения социальных стандартов.

Когда прогнозируют повышение минималки в Министерстве финансов

Министерство финансов также представило свои планы по повышению минимальной зарплаты на несколько следующих лет. В письме к главным распорядителям бюджетных средств указаны такие ориентиры:

с 1 января 2026 года — 8 688 грн;

с 1 января 2027 года — 9 374 грн;

с 1 января 2028 года — 10 059 грн.

Эти цифры несколько выше прогнозов Национального банка Украины, который считает, что в 2026 году минимальная зарплата может составить 8 370 грн, а в 2027 — около 8 950 грн. Как видим, прогноз НБУ более сдержанный, чем у Минфина. Однако пока рано говорить, какие именно суммы будут заложены в бюджеты следующих лет.

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