Мінімалку понад 10 тис. грн доведеться чекати ще три роки — прогноз Мінфіну

Дівчина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою найменший розмір оплати праці за повністю виконану місячну або годинну норму роботи, передбачену трудовим договором. У 2025 році цей показник не змінився.

Про те, як може змінюватись мінімальна зарплата в Україні до 2028 року, зазначається в розрахунках Мінфіну.

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Яка мінімалка в Україні та коли її можуть підвищити

Мінімалка встановлюється одночасно у двох варіантах: щомісячному та погодинному, і є обов’язковою нормою для всіх роботодавців — незалежно від форми власності чи способу організації праці, включно з фізичними особами, які наймають працівників. Цей показник є одним із ключових елементів соціального захисту громадян і діє по всій території України.

Протягом останнього десятиріччя мінімальна заробітна плата в Україні зросла у 6,5 раза. Основною причиною такого зростання є інфляція. Знецінення національної валюти та подорожчання товарів і послуг роблять попередній рівень оплати праці недостатнім для забезпечення базових потреб громадян.

Таким чином, мета регулярного підвищення мінімалки — зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування.

Однак у 2025 році від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, наразі вона становить 8 000 гривень. Хоча спроби це виправити були. З початку року у Верховій Раді зареєстрували кілька законопроєктів, які передбачають підвищення мінімалки у 2025 році. Проте вірогідність того, що ці документи буде схвалено, не надто висока.

Водночас Міністерство фінансів прогнозує, що зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж у 2028 році. Можливі розміри мінімальної зарплати на наступні роки виглядають так:

2026 рік — 8 688 грн;

2027 рік — 9 374 грн;

2028 рік — 10 059 грн.

Можливий розмір мінімалки у наступні роки. Фото: Скриншот/Мінфін

Ці цифри свідчать про послідовне і поступове підвищення. Однак, чи дійсно такі суми закладатимуть у бюджети наступних років, наразі говорити зарано.

Як підвищення мінімалки впливає на громадян

Рівень мінімальної заробітної плати впливає на багато важливих фінансових показників — зокрема, визначає межі нарахування єдиного соціального внеску, розмір мінімального та максимального ЄСВ, суму штрафів за порушення трудового законодавства, а також на розмір лікарняних і допомоги по вагітності та пологах.

Також оголошення про зростання мінімальної заробітної плати часто призводить до автоматичного підвищення цін на товари та послуги. Причина — зростання витрат підприємств. Виплачуючи працівникам більше, вони змушені або скорочувати прибутки, або компенсувати втрати коштом кінцевих споживачів. Внаслідок цього зарплата формально підвищується, але реальна купівельна спроможність не завжди зростає.

Разом з підвищенням мінімалки зростає і сума податків, які сплачуються до бюджету. Це дає змогу уряду забезпечувати критично важливі потреби, такі як фінансування Збройних сил України, а також витрати на місцевому й державному рівнях. Це особливо актуально в умовах воєнного стану, коли кожна гривня до бюджету має вагу.

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