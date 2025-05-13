Підвищення мінімалки до 10 800 грн — чи варто чекати змін влітку 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У цьому році розмір мінімальної зарплати в України вирішили залишити на колишньому рівні — 8 000 гривень. Ще з лютого українці обговорюють можливість підвищення цього показника, коли в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачав поступове зростання мінімальної зарплати у 2025 році. Однак вірогідність того, що це таки відбудеться не надто висока.

Про те, чи є шанси на підвищення мінімальних зарплат в Україні улітку 2025 року, в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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В Україні знову заговорили про можливість підвищення мінімальної зарплати. Цього разу в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується підвищити мінімалку до рівня 10 800 гривень уже з 1 липня 2025 року. Однак Ярослав Железняк не вірить в те, що документ має шанси пройти далі.

За його словами депутати, які зареєстрували законопроєкт, не врахували необхідність внесення змін до бюджету.

"Я можу завтра зареєструвати підвищення на, скажімо, сорок тисяч чи на п'ятдесят тисяч. Вірогідність таких сценаріїв буде плюс-мінус такою ж, як і від цього законопроєкту", — переконаний політик.

Він також зазначив, що зростання мінімальної зарплати ніяк не відобразиться на реальних доходах більшості українців.

"Давайте говорити відверто, мінімальна заробітна плата — це мінімум, який люди мають оподатковувати коли виплачують зарплату і до нього прив'язані, в тому числі інші податки", — сказав Железняк.

Тому українцям радять ставитись до чуток про можливе зростання мінімальної заробітної плати, як до політичних ініціатив, а не чогось реалістичного.

Раніше ми писали, що у випадку звільнення роботодавець має обов’язково провести остаточний розрахунок із працівником та виплатити йому зароблену плату. Однак у деяких ситуаціях працівник може отримати не всю суму, якщо до моменту звільнення вже використав повністю щорічну оплачувану відпустку.

Також ми розповідали, що Швейцарія входить до числа найбільш економічно розвинених країн світу. У глобальному рейтингу за обсягом ВВП держава посідає 16-ту позицію, а за показником на одного мешканця — випереджає навіть Сполучені Штати. Такий рівень добробуту став можливим завдяки стабільній економіці, ефективній системі оплати праці та надійному соціальному захисту працівників.