Повышение минималки до 10 800 грн — стоит ли ждать изменений летом 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В этом году размер минимальной зарплаты в Украине решили оставить на прежнем уровне — 8 000 гривен. Еще с февраля украинцы обсуждают возможность повышения этого показателя, когда в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривал постепенный рост минимальной зарплаты в 2025 году. Однако вероятность того, что это таки произойдет не слишком высока.

О том, есть ли шансы на повышение минимальных зарплат в Украине летом 2025 года, в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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В Украине снова заговорили о возможности повышения минимальной зарплаты. На этот раз в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить минималку до уровня 10 800 гривен уже с 1 июля 2025 года. Однако Ярослав Железняк не верит в то, что документ имеет шансы пройти дальше.

По его словам депутаты, которые зарегистрировали законопроект, не учли необходимость внесения изменений в бюджет.

"Я могу завтра зарегистрировать повышение на, скажем, сорок тысяч или на пятьдесят тысяч. Вероятность таких сценариев будет плюс-минус такой же, как и от этого законопроекта", — убежден политик.

Он также отметил, что рост минимальной зарплаты никак не отразится на реальных доходах большинства украинцев.

"Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата — это минимум, который люди должны облагать налогами когда выплачивают зарплату и к нему привязаны, в том числе другие налоги", — сказал Железняк.

Поэтому украинцам советуют относиться к слухам о возможном росте минимальной заработной платы, как к политическим инициативам, а не чему-то реалистичному.

Ранее мы писали, что в случае увольнения работодатель должен обязательно провести окончательный расчет с работником и выплатить ему заработанную плату. Однако в некоторых ситуациях работник может получить не всю сумму, если к моменту увольнения уже использовал полностью ежегодный оплачиваемый отпуск.

Также мы рассказывали, что Швейцария входит в число наиболее экономически развитых стран мира. В глобальном рейтинге по объему ВВП государство занимает 16-ю позицию, а по показателю на одного жителя — опережает даже Соединенные Штаты. Такой уровень благосостояния стал возможным благодаря стабильной экономике, эффективной системе оплаты труда и надежной социальной защите работников.

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