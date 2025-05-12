13 зарплата та відсутність мінімалки — скільки платять працівникам в Швейцарії у 2025

Людина тримає швейцарські франки. Фото: Unsplash

Швейцарія — одна з найуспішніших країн світу в економічному плані. Вона посідає 16-те місце у світовому рейтингу за рівнем ВВП, а в розрахунку на душу населення, випереджає навіть США. Високі доходи забезпечуються стабільною економікою, добре налагодженою системою оплати праці та захистом працівників.

Про те, скільки можуть отримувати працівники в Швейцарії у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "Poradnuk.com.ua".

Реклама

Читайте також:

Як працює зарплатна система у Швейцарії

У країні прийнята система, коли річний дохід ділиться на 13 частин. Це означає, що працівники отримують так звану "13-ту зарплату" — вона обов’язкова і виплачується навіть тим, хто пропрацював менше ніж рік (пропорційно часу роботи).

Умови праці та зарплати зазвичай визначаються колективними договорами між роботодавцями та профспілками. У таких угодах прописуються години роботи, відпустки, а також оплата понаднормових годин — вона зазвичай становить +25% до ставки.

Фіксованої мінімальної зарплати в країні немає. Пропозицію встановити "мінімалку" на рівні 4 000 доларів (166 040 грн) колись виносили на референдум, але населення її не підтримало. Однак у сферах, як-от туризм та громадське харчування, діють локальні мінімальні ставки — це захищає працівників, особливо іноземців, від занижених виплат.

Скільки в середньому отримують працівники в Швейцарії

У 2025 році середня зарплата до сплати податків становить 6 502 швейцарських франки (319 549 грн). Проте чоловіки заробляють більше:

6 830 франків (335 604 грн);

проти 6 011 франків у жінок (295 447 грн).

У великих містах, таких як Цюрих і Женева, доходи значно вищі. Наприклад, у Цюриху середня зарплата перевищує 12 000 доларів (498 120 грн).

Найвищі доходи — у банківській справі, страхуванні, фармацевтиці та ІТ. Керівники у фінансових структурах можуть отримувати до 21 000 доларів (871 710 грн) на місяць, а топменеджери — понад 15 000 франків (737 100 грн). У інших сферах суми приблизно такі:

Поліцейські у званні сержанта заробляють понад 6 800 франків (334 152 грн) при 42-годинному робочому тижні. Вчителі початкових шкіл — близько 7 200 франків (354 768 грн), при цьому їхнє навантаження залежить від досвіду та школи. У сфері будівництва, готелів та ресторанів заробітки нижчі — зазвичай на рівні 5 000–5 500 франків (245 700–270 270 грн). Стоматологи у приватних клініках можуть заробляти до 30 000 доларів (1 245 300 грн) на місяць, тоді як у державних лікарнях зарплата близько 7 800 доларів (323 778 грн).

Цікаво, що Швейцарія також дотримується принципу рівності в оплаті праці. Тобто найнижча зарплата у компанії не може бути меншою, ніж у 12 разів від найвищої.

Раніше ми писали, що після звільнення працівника роботодавець зобов’язаний розрахуватися з ним та виплатити належну заробітну плату. Втім, у деяких випадках сума може бути меншою, якщо співробітник уже використав усі дні щорічної оплачуваної відпустки.

Також ми розповідали, що одна з країн, що входить до складу Європейського Союзу, займає перше місце у світовому рейтингу за розміром мінімальної заробітної плати. Її показник перевищує аналогічні дані навіть у найбільших економіках світу.

Реклама