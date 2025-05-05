Найвища мінімалка в Європі у 2025 — де звичайний працівник заробляє як айтівець

Жінка рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Одна з держав Європейського Союзу очолює світовий рейтинг за рівнем мінімальної оплати праці. Її показники перевищують навіть ті, що зафіксовані в провідних економіках світу.

Про те, в якій країні Європи найвища мінімальна зарплата у 2025 році, зазначається на сайті Профспілки працівників освіти та науки України.

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Йдеться про Люксембург, де навіть у некваліфікованих працівників мінімальна зарплата не може бути нижчою за 2 637,79 євро щомісяця (близько 124 794 грн) або 15,25 євро за годину (721 грн).

У разі, якщо працівник має відповідну кваліфікацію, то його мінімальний дохід зростає до 3 165,35 євро на місяць (149 753 грн), що дорівнює 18,30 євро на годину (866 грн). Для порівняння, в інших країнах із високими мінімальними ставками за годину роботи ситуація така:

Ірландія — 13,50 євро (639 грн);

Німеччина — 12,82 євро (606,5 грн);

Нідерланди — 14,06 євро (665 грн);

Австралія — 24,1 австралійського долара (650 грн);

Велика Британія — 12,21 фунта стерлінгів (677,4 грн).

Ці цифри значно перевищують федеральну мінімальну ставку у США, яка досі становить лише 7,25 долара на годину (майже 303 грн). Хоча зарплати у Люксембурзі значно вищі, різниця у рівні життя не така велика. Наприклад, у перерахунку на купівельну спроможність, розрив із деякими іншими країнами ЄС скорочується до 2–2,5 разів.

В яких країнах Європи відсутні мінімальні зарплати

Загалом, з 1 січня 2025 року, національна мінімальна зарплата офіційно запроваджена у 22 з 27 країн-членів ЄС. Водночас Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція залишаються державами, де такий показник не встановлений на національному рівні.

Варто також зазначити, що ще у 2022 році Європарламент разом із Радою ЄС затвердили Директиву 2022/2041, яка визначає нові підходи до формування справедливих мінімальних зарплат. Серед ключових критеріїв — співвідношення мінімалки до медіанної зарплати. Рекомендується, щоб воно було в межах 50-60%.

Раніше ми писали, що Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає жорсткіші санкції для роботодавців за затримку зарплати та нові механізми виплати боргів працівникам.

Також ми розповідали, що Нідерланди залишаються привабливими для іноземців — тут цінують різноманіття культур та створюють сприятливі умови для кар’єрного росту. Саме тому українцям цікаво, яку зарплату можна отримувати в цій країні у 2025 році.