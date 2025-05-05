Самая высокая минималка в Европе в 2025 — где обычный работник зарабатывает как айтишник

Женщина считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Одно из государств Европейского Союза возглавляет мировой рейтинг по уровню минимальной оплаты труда. Его показатели превышают даже те, что зафиксированы в ведущих экономиках мира.

О том, в какой стране Европы самая высокая минимальная зарплата в 2025 году, отмечается на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины.

Реклама

Читайте также:

Какое государство гарантирует самую большую минималку в 2025 году

Речь идет о Люксембурге, где даже у неквалифицированных работников минимальная зарплата не может быть ниже 2 637,79 евро ежемесячно (около 124 794 грн) или 15,25 евро в час (721 грн).

Реклама

В случае, если работник имеет соответствующую квалификацию, то его минимальный доход возрастает до 3 165,35 евро в месяц (149 753 грн), что равно 18,30 евро в час (866 грн). Для сравнения, в других странах с высокими минимальными ставками за час работы ситуация следующая:

Ирландия — 13,50 евро (639 грн);

Германия — 12,82 евро (606,5 грн);

Нидерланды — 14,06 евро (665 грн);

Австралия — 24,1 австралийского доллара (650 грн);

Великобритания — 12,21 фунта стерлингов (677,4 грн).

Эти цифры значительно превышают федеральную минимальную ставку в США, которая до сих пор составляет лишь 7,25 доллара в час (почти 303 грн). Хотя зарплаты в Люксембурге значительно выше, разница в уровне жизни не так велика. Например, в пересчете на покупательную способность, разрыв с некоторыми другими странами ЕС сокращается до 2-2,5 раз.

Реклама

В каких странах Европы отсутствуют минимальные зарплаты

В общем, с 1 января 2025 года, национальная минимальная зарплата официально введена в 22 из 27 стран-членов ЕС. В то же время Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция остаются государствами, где такой показатель не установлен на национальном уровне.

Стоит также отметить, что еще в 2022 году Европарламент вместе с Советом ЕС утвердили Директиву 2022/2041, которая определяет новые подходы к формированию справедливых минимальных зарплат. Среди ключевых критериев — соотношение минималки к медианной зарплате. Рекомендуется, чтобы оно было в пределах 50-60%.

Реклама

Ранее мы писали, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий более жесткие санкции для работодателей за задержку зарплаты и новые механизмы выплаты долгов работникам.

Также мы рассказывали, что Нидерланды остаются привлекательными для иностранцев — здесь ценят многообразие культур и создают благоприятные условия для карьерного роста. Именно поэтому украинцам интересно, какую зарплату можно получать в этой стране в 2025 году.

Реклама