Робота в Іспанії — мінімальна та середня зарплати у 2025 році

Людина тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Життя в Іспанії приваблює багатьох — країна славиться теплим кліматом, смачною їжею та неспішним ритмом. Проте попри популярність серед мігрантів, Іспанія не може похвалитися стабільною економікою чи передовими технологіями. При цьому іспанці мають гідний рівень життя, що підтверджує середня зарплата по країні.

Про те, скільки мінімально платять працівникам в Іспанії у 2025 році, зазначається на сайті Migrant.biz.ua.

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Мінімальна і середня зарплата в Іспанії у 2025 році

Іспанія посідає 20-те місце у світі за рівнем зарплат. Мінімальна оплата праці на початку року становила 764,4 євро (36 028 грн). Для порівняння:

у Франції — 1 457 євро (68 672 грн);

у Нідерландах — 1 486 євро (70 039 грн);

у Великій Британії — 1 041 євро (49 065 грн);

в Люксембурзі — майже 2 000 євро (94 265 грн).

Середня зарплата в Іспанії становить приблизно 1 829 євро (86 205 грн) на місяць до сплати податків, або 21 тисячу євро на рік. У Мадриді й Барселоні — це 2 000–2 700 євро (94 265-127 258 грн), у Каталонії — близько 1 700 (80 125 грн), а в Естремадурі — лише 1 300 (61 272 грн). Рівень зарплат в Іспанії сильно залежить від професії:

офісні працівники — 1 500–1 700 євро;

будівельники — до 8 000–10 000 євро на місяць;

прибиральниці, офіціанти — 700–1100 євро;

робітники ферм, садівники — 1200–2100 євро.

Що варто знати про життя в Іспанії

Іспанці вміють відпочивати. Щороку їм надається в середньому 39 днів відпустки — це рекорд серед європейських країн. Основні сфери зайнятості — сільське господарство та туризм.

Також багато іспанців відкривають власну справу — перукарні, невеликі магазини або пекарні. При цьому середні витрати на двох дорослих в місяць складають:

проїзд — 40–50 євро;

зв’язок — 40–60 євро;

їжа — приблизно 300 євро;

комуналка — 70–150 євро;

оренда житла — від 500 євро.

Попри не надто високі зарплати за європейськими мірками, Іспанія входить до п’ятірки найпопулярніших країн для мігрантів і посідає друге місце після Франції за якістю життя.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата в європейських країнах суттєво різниться — від кількох сотень до тисяч євро. Переважно її переглядають із січня, але у Франції цього разу змін не відбулось.

Також ми розповідали, що Канада, де проживає одна з найбільших українських діаспор, приваблює мігрантів високим рівнем життя та соціальними гарантіями. Тож багатьох українців цікавить, скільки ж можна заробити в цій країні у 2025 році.