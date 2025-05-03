Работа в Испании — минимальная и средняя зарплаты в 2025 году

Человек держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жизнь в Испании привлекает многих — страна славится теплым климатом, вкусной едой и неспешным ритмом. Однако несмотря на популярность среди мигрантов, Испания не может похвастаться стабильной экономикой или передовыми технологиями. При этом испанцы имеют достойный уровень жизни, что подтверждает средняя зарплата по стране.

О том, сколько минимально платят работникам в Испании в 2025 году, отмечается на сайте Migrant.biz.ua.

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Минимальная и средняя зарплата в Испании в 2025 году

Испания занимает 20-е место в мире по уровню зарплат. Минимальная оплата труда в начале года составляла 764,4 евро (36 028 грн). Для сравнения:

во Франции — 1 457 евро (68 672 грн);

в Нидерландах — 1 486 евро (70 039 грн);

в Великобритании — 1 041 евро (49 065 грн);

в Люксембурге — почти 2 000 евро (94 265 грн).

Средняя зарплата в Испании составляет примерно 1 829 евро (86 205 грн) в месяц до уплаты налогов, или 21 тысячу евро в год. В Мадриде и Барселоне — это 2 000-2 700 евро (94 265-127 258 грн), в Каталонии — около 1 700 (80 125 грн), а в Эстремадуре — всего 1 300 (61 272 грн). Уровень зарплат в Испании сильно зависит от профессии:

офисные работники — 1 500-1 700 евро;

строители — до 8 000-10 000 евро в месяц;

уборщицы, официанты — 700-1100 евро;

рабочие ферм, садоводы —1200-2100 евро.

Что стоит знать о жизни в Испании

Испанцы умеют отдыхать. Ежегодно им предоставляется в среднем 39 дней отпуска — это рекорд среди европейских стран. Основные сферы занятости — сельское хозяйство и туризм.

Также многие испанцы открывают собственное дело — парикмахерские, небольшие магазины или пекарни. При этом средние расходы на двух взрослых в месяц составляют:

проезд — 40-50 евро;

связь — 40-60 евро;

еда — примерно 300 евро;

коммуналка — 70-150 евро;

аренда жилья — от 500 евро.

Несмотря на не слишком высокие зарплаты по европейским меркам, Испания входит в пятерку самых популярных стран для мигрантов и занимает второе место после Франции по качеству жизни.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата в европейских странах существенно отличается — от нескольких сотен до тысяч евро. Преимущественно ее пересматривают с января, но во Франции на этот раз изменений не произошло.

Также мы рассказывали, что Канада, где проживает одна из крупнейших украинских диаспор, привлекает мигрантов высоким уровнем жизни и социальными гарантиями. Поэтому многих украинцев интересует, сколько же можно заработать в этой стране в 2025 году.