Мінімалка в Хорватії — скільки заробляють працівники та керівники у 2025

Жінка рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальний розмір оплати праці є ключовим індикатором економічного розвитку держави та добробуту її населення. У європейських країнах цей показник варіюється залежно від країни. В одних державах працівники отримують близько 400 євро (18 978 грн за нинішнім курсом) щомісяця, тоді як в інших країнах сума може сягати кількох тисяч євро.

Про те, на яку мінімальну суму можуть розраховувати працівники в Хорватії у 2025 році, поділилось видання Expat in Croatia.

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Яку мінімалку отримують працівники в Хорватії у 2025 році

На початку цього року очільник уряду Хорватії повідомив про підвищення мінімальної зарплати для працівників — тепер вона становить 970 євро (46 023 грн).

У зв’язку з цим середній рівень чистого доходу має досягти приблизно 1 600 євро (75 914 грн) на місяць. У країні діють дві категорії мінімальної оплати праці:

Один рівень стосується звичайних працівників. Інший — посадовців: керівників, членів управлінських структур, очільників організацій тощо.

У 2025 році мінімальна зарплата для працівників до сплати податків складає 970 євро, що еквівалентно понад 46 тисячам гривень. Якщо врахувати всі податкові та соціальні відрахування, на руки працівник отримає приблизно 750 євро — це близько 35,6 тисячі гривень.

Скільки мінімально платять на керівних посадах

Щодо керівного складу, то їхня мінімальна зарплатня зафіксована на рівні 1 168,70 євро без податкових відрахувань (понад 55 тисяч гривень), а після всіх утримань — 853,99 євро (майже 40,5 тисяч гривень).

Раніше ми писали, що в Сполучених Штатах рівень заробітної плати формується під впливом багатьох чинників — таких як регіон, вид діяльності та навіть конкретне місце роботи. Хоча мінімальний розмір оплати праці закріплений на федеральному рівні, окремі штати можуть запроваджувати власні, вищі пороги.

Також ми розповідали, що у 2025 році для українців, які офіційно працюють, зросло фінансове навантаження. Ключовою зміною стало підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що помітно позначилося на загальному обсязі податкових внесків.