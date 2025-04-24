Податкове навантаження для працівників у 2025 році — який відсоток зарплати іде в бюджет

Чоловік тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році у працючих українців зросло податкове навантаження. Одним із головних нововведень стало зростання ставки військового збору з 1,5% до 5%, що суттєво вплинуло на загальну суму податкових відрахувань.

Про те, скільки грошей втрачають українці зі своєї зарплати після сплати податків у 2025 році, повідомили у Державній службі України з питань праці.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей утримують з працівників

У 2025 році з заробітної плати офіційно працевлаштованих українців утримують два основні податки:

військовий збір у розмірі 5%;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18%.

Крім того, сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до Пенсійного фонду у розмірі 22%. Однак цей обов'язок покладається на роботодавця.

Скільки "чистими" отримають українці з зарплатою 12 тис. грн

Щоб зрозуміти, як це працює на практиці, розглянемо приклад. Якщо працівникові нараховано зарплату у 12 000 гривень, з цієї суми буде утримано 2 160 гривень ПДФО (18% від 12 000) та 600 гривень військового збору (5% від 12 000). Таким чином, працівник отримає "на руки" 9 240 гривень.

Окрім цього, роботодавець додатково сплатить 2 640 гривень як ЄСВ (22% від 12 000). Відтак, загальна сума витрат роботодавця на такого працівника становитиме 14 640 гривень.

Варто зазначити, що навіть у випадках, коли працівник працює неповний робочий день, але оформлений офіційно, роботодавець повинен сплачувати ЄСВ не менше ніж від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 8 000 гривень на місяць.

А от ПДФО і військовий збір нараховуються лише з тієї суми, яку фактично отримав працівник, незалежно від формату його зайнятості.

Дещо інша ситуація, коли людина працювала лише частину місяця, наприклад:

звільнилася посеред місяця;

була прийнята на роботу не з першого числа.

В такому разі ЄСВ сплачується лише з фактичної суми нарахованої зарплати за відпрацьовані дні, а "дотягувати" внесок до мінімального розміру не потрібно.

Раніше ми писали, що у держбюджеті України на 2025 рік не закладено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Це означає, що ці показники залишаться на рівні 2024 року.

Також ми розповідали, що, за даними ДПС, із зарплати працівника утримують 18% ПДФО і 5% військового збору — разом 23%. Тож українці, яким платять мінімалку, "на руки" отримають 6 160 грн.