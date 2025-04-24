Прожитковий мінімум в Україні — чи очікувати підвищення до кінця 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згідно з бюджетом України на 2025 рік, держава зафіксувала ключові соціальні показники на весь рік, серед яких — прожитковий мінімум (ПМ) і мінімальна заробітна плата. Їх вирішили залишити на рівні 2024 року.

Про те, що буде з прожитковим мінімумом в Україні до кінця 2025 року, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Який прожитковий мінімум у 2025 році

Згідно із Законом №4059-IX, з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для різних категорій населення залишиться на попередньому рівні:

для пенсіонерів — 2 361 грн;

загальний показник — 2 920 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 — 3 196 грн;

для дорослих працездатного віку — 3 028 грн.

Для працівників державного сектору прожитковий мінімум використовується як база для окладів. Наприклад, для визначення зарплат суддів та працівників податкової та митниці закладено суму 2 102 грн, а для окружних прокурорів — 1 600 грн.

Ці суми залишаються незмінними протягом усього 2025 року — з 1 січня до 31 грудня.

Де використовується прожитковий мінімум

Хоча ПМ і не змінюється, він залишається важливою основою для розрахунків у багатьох сферах. Наприклад, розмір мінімальної пенсії напряму залежить від нього, так само як і виплати на дітей, допомога по безробіттю, податкові пільги та навіть суми штрафів. Також від ПМ залежить сума аліментів. Мінімальні:

1 281 грн — для дітей до 6 років;

1 598 грн — для дітей від 6 до 18.

Рекомендовані мінімальні аліменти — встановили на рівні повного ПМ, тобто 2 563 і 3 196 грн для дітей відповідного віку. А максимальні можуть сягати 25 630 і 31 960 грн.

Мінімальний посадовий оклад залишиться на рівні 3 028 грн. Єдиний податок для ФОПів першої групи становитиме 302,8 грн на місяць. Податкову соціальну пільгу встановлено на рівні 1 514 грн, а підвищену — 2 271 грн. Максимальна допомога по безробіттю в умовах воєнного стану не перевищуватиме 8 000 грн.

Чому не зростають показники

Уряд не передбачив підвищення соціальних стандартів у 2025 році. Причин кілька: держава прагне зберегти економічну стабільність і не допускати зростання інфляції, водночас суттєві кошти продовжують спрямовуватися на оборону.

Крім того, існує дефіцит бюджету, через що немає можливості підвищити виплати без загрози для фінансової системи. Проте в Кабміні запевняють — нинішній рівень соцзахисту збережеться, а зростання прожиткового мінімуму можливе у 2026–2027 роках.

Раніше ми писали, що мінімальна заробітна плата — це найнижчий рівень оплати праці, який держава гарантує працівникові за повністю відпрацьовану місячну або погодинну норму. Всі роботодавці повинні забезпечити виконання цієї норми.

Також ми розповідали, що після початку широкомасштабної війни, Польща прийняла значну кількість українців, які вимушено залишили свої домівки. Чимало з них знайшли роботу в цій країні. У 2025 році в Польщі було переглянуто рівень заробітних плат — зокрема, підвищено мінімальну зарплату.