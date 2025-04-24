Прожиточный минимум в Украине — ожидать ли повышения до конца 2025 года

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Согласно бюджету Украины на 2025 год, государство зафиксировало ключевые социальные показатели на весь год, среди которых — прожиточный минимум (ПМ) и минимальная заработная плата. Их решили оставить на уровне 2024 года.

О том, что будет с прожиточным минимумом в Украине до конца 2025 года, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Какой прожиточный минимум в 2025 году

Согласно Закону №4059-IX, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для разных категорий населения останется на предыдущем уровне:

для пенсионеров — 2 361 грн;

общий показатель — 2 920 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 — 3 196 грн;

для взрослых трудоспособного возраста — 3 028 грн.

Для работников государственного сектора прожиточный минимум используется как база для окладов. Например, для определения зарплат судей и работников налоговой и таможни заложена сумма 2 102 грн, а для окружных прокуроров — 1 600 грн.

Эти суммы остаются неизменными в течение всего 2025 года — с 1 января по 31 декабря.

Где используется прожиточный минимум

Хотя ПМ и не меняется, он остается важной основой для расчетов во многих сферах. Например, размер минимальной пенсии напрямую зависит от него, равно как и выплаты на детей, пособие по безработице, налоговые льготы и даже суммы штрафов. Также от ПМ зависит сумма алиментов. Минимальные:

1 281 грн — для детей до 6 лет;

1 598 грн — для детей от 6 до 18.

Рекомендуемые минимальные алименты — установили на уровне полного ПМ, то есть 2 563 и 3 196 грн для детей соответствующего возраста. А максимальные могут достигать 25 630 и 31 960 грн.

Минимальный должностной оклад останется на уровне 3 028 грн. Единый налог для ФЛП первой группы составит 302,8 грн в месяц. Налоговая социальная льгота установлена на уровне 1 514 грн, а повышенная — 2 271 грн. Максимальное пособие по безработице в условиях военного положения не будет превышать 8 000 грн.

Почему не растут показатели

Правительство не предусмотрело повышение социальных стандартов в 2025 году. Причин несколько: государство стремится сохранить экономическую стабильность и не допускать роста инфляции, в то же время существенные средства продолжают направляться на оборону.

Кроме того, существует дефицит бюджета, из-за чего нет возможности повысить выплаты без угрозы для финансовой системы. Однако в Кабмине уверяют — нынешний уровень соцзащиты сохранится, а рост прожиточного минимума возможен в 2026-2027 годах.

Ранее мы писали, что минимальная заработная плата — это самый низкий уровень оплаты труда, который государство гарантирует работнику за полностью отработанную месячную или почасовую норму. Все работодатели должны обеспечить выполнение этой нормы.

Также мы рассказывали, что после начала широкомасштабной войны, Польша приняла значительное количество украинцев, которые вынужденно покинули свои дома. Многие из них нашли работу в этой стране. В 2025 году в Польше был пересмотрен уровень заработных плат — в частности, повышена минимальная зарплата.