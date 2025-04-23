Мінімалка в Україні — скільки грошей отримають на руки працівники в травні 2025 року

Людина знімає гроші з карти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна зарплата — це гарантований державою найменший можливий розмір оплати праці, яку роботодавець зобов’язаний виплачувати працівникові за відпрацьовану місячну або погодинну норму.

Про те, яка сума дійде до українців у травні, якщо вони отримують мінімальну зарплату, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке мінімалка та який її розмір у 2025 році

Мінімалка — це базовий рівень грошової винагороди робітників на всій території України, незалежно від форми власності підприємства чи типу діяльності. Розмір мінімальної зарплати визначається згідно з положеннями статей 9 і 10 закону "Про оплату праці".

Мінімалка не може бути меншою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатного населення. У 2024 році рівень мінімальної заробітної плати в Україні був двічі підвищений — наразі він становить 8 000 гривень. Упродовж цього року змін не передбачено.

Скільки залишається після сплати податків

Як повідомляє Державна податкова служба, з офіційної зарплати працівника утримується 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%.

Це означає, якщо нарахована зарплата становить 8 000 гривень, то після сплати 1 840 грн податків, "чистими" працівник отримає 6 160 гривень.

Для працедавця сума витрат є більшою, адже він повинен додатково сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від зарплати. У випадку з мінімалкою це 1 760 гривень. Отже, загальні витрати роботодавця на одного працівника із мінімальною оплатою складають 9 760 гривень.

Варто зазначити, що ЄСВ надходить до Пенсійного фонду і лише за умови сплати цього внеску працівник отримає повний місяць страхового стажу.

Раніше ми писали, що у 2025 році мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8 000 грн — її не підвищуватимуть через необхідність економити бюджет. Це означає, що люди з низькими доходами не відчують покращення на фоні подорожчання продуктів та послуг.

Також ми розповідали, що у Польщі зарплати знову зросли. Причини — стабільна економіка, зростаючий попит на фахівців і загальне покращення рівня життя. Варто зазначити, що країна й надалі залишається популярною серед українських заробітчан.