Не знали, на що витратити гроші — кому за радянських часів платили найбільше

Гірники готуються до спуску в шахту. Фото: УНІАН

Хоч у Радянському Союзі пропагували рівність, на практиці окремі спеціалісти, на відмінку від більшості населення, могли дозволити собі жити без фінансових турбот. Деякі працівники заробляли навіть більше, ніж директори підприємств.

Про те, хто мав найвищі зарплати в СРСР, зазначається в матеріалі OBOZ.UA.

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Хто заробляв найбільше за радянських часів

Однією з найбільш дохідних спеціальностей у ті часи була професія бурового майстра. Їхні високі оклади пояснювалися не лише суворими кліматичними умовами Півночі, але й потребою у високій професійній підготовці.

Лише за кілька місяців на бурових платформах фахівець міг накопичити суму, яку інші отримували роками. У 1980–1990-х роках їхній щоденний дохід міг сягати 50–100 рублів, а щомісячні виплати — перевищувати 1000 рублів.

Шахтарі також мали високу оплату праці, оскільки їхня робота була пов’язана з постійним ризиком для життя та здоров’я. Середній дохід міг доходити до 1000 рублів щомісяця. Ураховуючи часті понаднормові години та шкідливі умови, їхня реальна зарплата могла бути навіть вищою. Також високі доходи мали:

Токарі

Токарі теж входили до переліку найбільш оплачуваних робітничих професій. У 1980-х токарі 3–4 розряду отримували близько 500 рублів щомісяця, а спеціалісти 6-го розряду — до 1000 рублів.

Крім основного заробітку, працівникам надавалися премії, різні заохочення, а також можливість безплатного оздоровлення в заводських санаторіях.

Геологи

Геологічні спеціальності теж були серед найвигідніших професій. Зокрема ті, хто працював із дорогоцінними металами, мали щомісячний дохід до 2000 рублів — удвічі більше за середній рівень у небезпечних професіях.

Космонавти

Не всі вважають, що радянські космонавти мали великі зарплати. Наприклад, Юрій Гагарін отримував 515 рублів щомісяця. Але за кожен політ йому виплачували премію в розмірі 5 000. Крім цього, він мав інші привілеї — власну квартиру, автомобіль, а також безоплатне забезпечення пальним протягом усього життя.

Раніше ми писали, що у порівнянні з попередніми роками середній рівень заробітної плати в Німеччині зазнав певних змін. На розмір заробітку найбільше впливає сфера діяльності, досвід роботи та регіон, у якому працевлаштована особа.

Також ми розповідали, що у 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні залишиться незмінною — 8 000 гривень. Уряд вирішив не змінювати її, пояснюючи це необхідністю економії державних грошей. Проте для людей з низькими доходами це означає відсутність покращень на тлі зростання вартості життя.