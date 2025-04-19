Не знали, на что потратить деньги — кому в советское время платили больше всего

Горняки готовятся к спуску в шахту. Фото: УНИАН

Хотя в Советском Союзе пропагандировали равенство, на практике отдельные специалисты, в отличие от большинства населения, могли позволить себе жить без финансовых забот. Некоторые работники зарабатывали даже больше, чем директора предприятий.

О том, кто имел самые высокие зарплаты в СССР, отмечается в материале OBOZ.UA.

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Кто зарабатывал больше всего в советское время

Одной из самых доходных специальностей в те времена была профессия бурового мастера. Их высокие оклады объяснялись не только суровыми климатическими условиями Севера, но и потребностью в высокой профессиональной подготовке.

Всего за несколько месяцев на буровых платформах специалист мог накопить сумму, которую другие получали годами. В 1980-1990-х годах их ежедневный доход мог достигать 50-100 рублей, а ежемесячные выплаты — превышать 1000 рублей.

Шахтеры также имели высокую оплату труда, поскольку их работа была связана с постоянным риском для жизни и здоровья. Средний доход мог доходить до 1000 рублей ежемесячно. Учитывая частые сверхурочные часы и вредные условия, их реальная зарплата могла быть даже выше. Также высокие доходы имели:

Токари

Токари тоже входили в перечень самых оплачиваемых рабочих профессий. В 1980-х токари 3-4 разряда получали около 500 рублей ежемесячно, а специалисты 6-го разряда — до 1000 рублей.

Кроме основного заработка, работникам предоставлялись премии, различные поощрения, а также возможность бесплатного оздоровления в заводских санаториях.

Геологи

Геологические специальности тоже были среди самых выгодных профессий. В частности, те, кто работал с драгоценными металлами, имели ежемесячный доход до 2000 рублей — вдвое больше среднего уровня в опасных профессиях.

Космонавты

Не все считают, что советские космонавты имели большие зарплаты. Например, Юрий Гагарин получал 515 рублей ежемесячно. Но за каждый полет ему выплачивали премию в размере 5 000. Кроме этого, он имел другие привилегии — собственную квартиру, автомобиль, а также бесплатное обеспечение горючим на протяжении всей жизни.

Ранее мы писали, что по сравнению с предыдущими годами средний уровень заработной платы в Германии претерпел определенные изменения. На размер заработка больше всего влияет сфера деятельности, опыт работы и регион, в котором трудоустроено лицо.

Также мы рассказывали, что в 2025 году минимальная заработная плата в Украине останется неизменной — 8 000 гривен. Правительство решило не менять ее, объясняя это необходимостью экономии государственных денег. Однако для людей с низкими доходами это означает отсутствие улучшений на фоне роста стоимости жизни.