Середня заробітна плата в Німеччині — скільки отримують працівники у 2025

Дівчина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Порівняно з попередніми роками розмір середньої зарплатні в Німеччині зазнав змін. Основні фактори, які впливають на розмір оплати праці, — це галузь, професійний досвід та місце працевлаштування.

Про те, скільки в середньому заробляють працівники в Німеччині у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Середня заробітна плата в Німеччині у 2025 році

За даними фахівців компанії REGELD, на початок 2025 року середній річний дохід брутто становить 50 493 євро, що відповідає середньому місячному доходу 4 207 євро. Це свідчить про зростання порівняно з 2024 роком (45 358 євро).

Не зважаючи на десятиліття після об'єднання країни, економічні розбіжності між західною та східною частинами Німеччини залишаються. У 2024 році середня річна зарплата в західних регіонах становила близько 45 000 євро, а в східних — 37 250 євро.

Серед факторів, що впливають на рівень заробітної плати, варто відзначити освіту, розмір компанії та досвід роботи. Наприклад, випускники університетів заробляють в середньому 57 500 євро на рік, а працівники без вищої освіти — 41 000 євро.

Великі компанії (понад 5000 співробітників) платять 53 500 євро на рік, а малі компанії (до 50 осіб) — 38 500 євро на рік. Працівники з досвідом менше ніж рік заробляють 38 250 євро на рік, а з понад 20-річним стажем роботи — 48 000 євро на рік. Найвищі зарплати в Німеччині у 2025 році виплачують у таких галузях:

Медицина — 98 750 євро на рік. Фінанси та банківська справа — 59 500 євро. Інженерія — 58 500 євро. IT та консалтинг — близько 58 000 євро. Маркетинг і PR — 53 500 євро. HR (управління персоналом) — 50 750 євро. Продажі та торгівля — 48 500 євро.

Розрив у заробітній платі між чоловіками та жінками в Німеччині складає 12,4%, але після коригування на освіту та посаду цей розрив зменшується до 5,7%. Окрім того, у 2025 році, зберігається різниця в середніх зарплатах в різних регіонах Німеччини:

в колишніх східних землях становить 39 250 євро;

в західних — 46 900 євро.

Це підтверджує наявність економічних відмінностей між цими регіонами. Варто зазначити, що найкраще оплачувані робочі місця розташовані в Мюнхені (58 000 євро на рік), Гамбурзі (52 000 євро на рік) та Нюрнберзі (50 750 євро на рік).

Яку мінімальну зарплату отримують працівники в Німеччині

Мінімальна погодинна ставка для працівників на 2025 рік складає 12,82 євро брутто. Це рішення покликане запобігти встановленню менших зарплат, навіть за індивідуальних домовленостей між працівником і роботодавцем.

За повної зайнятості мінімальний місячний дохід становить більше ніж 2 000 євро брутто. Ця сума періодично переглядається залежно від економічних умов і фінансових можливостей підприємств. З моменту введення національної мінімальної заробітної плати у 2015 році її сума поступово зростала, що дозволяє підтримувати реальну купівельну спроможність працівників.

Раніше ми писали, що багато українців шокає підробіток у Польщі або навіть відкриває там бізнес. Від початку повномасштабної війни в країні вже з’явилося понад 77 тисяч українських підприємців.

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