Средняя заработная плата в Германии — сколько получают работники в 2025

Девушка считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По сравнению с предыдущими годами размер средней зарплаты в Германии претерпел изменения. Основные факторы, которые влияют на размер оплаты труда, — это отрасль, профессиональный опыт и место трудоустройства.

О том, сколько в среднем зарабатывают работники в Германии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Средняя заработная плата в Германии в 2025 году

По данным специалистов компании REGELD, на начало 2025 года средний годовой доход брутто составляет 50 493 евро, что соответствует среднему месячному доходу 4 207 евро. Это свидетельствует о росте по сравнению с 2024 годом (45 358 евро).

Несмотря на десятилетия после объединения страны, экономические различия между западной и восточной частями Германии остаются. В 2024 году средняя годовая зарплата в западных регионах составляла около 45 000 евро, а в восточных — 37 250 евро.

Среди факторов, влияющих на уровень заработной платы, стоит отметить образование, размер компании и опыт работы. Например, выпускники университетов зарабатывают в среднем 57 500 евро в год, а работники без высшего образования — 41 000 евро.

Крупные компании (более 5000 сотрудников) платят 53 500 евро в год, а малые компании (до 50 человек) — 38 500 евро в год. Работники с опытом менее года зарабатывают 38 250 евро в год, а с более чем 20-летним стажем работы — 48 000 евро в год. Самые высокие зарплаты в Германии в 2025 году выплачивают в таких отраслях:

Медицина — 98 750 евро в год. Финансы и банковское дело — 59 500 евро. Инженерия — 58 500 евро. IT и консалтинг — около 58 000 евро. Маркетинг и PR — 53 500 евро. HR (управление персоналом) — 50 750 евро. Продажи и торговля — 48 500 евро.

Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в Германии составляет 12,4%, но после корректировки на образование и должность этот разрыв уменьшается до 5,7%. Кроме того, в 2025 году, сохраняется различие в средних зарплатах в разных регионах Германии:

в бывших восточных землях составляет 39 250 евро;

в западных — 46 900 евро.

Это подтверждает наличие экономических различий между этими регионами. Стоит отметить, что лучше всего оплачиваемые рабочие места расположены в Мюнхене (58 000 евро в год), Гамбурге (52 000 евро в год) и Нюрнберге (50 750 евро в год).

Какую минимальную зарплату получают работники в Германии

Минимальная почасовая ставка для работников на 2025 год составляет 12,82 евро брутто. Это решение призвано предотвратить установление меньших зарплат, даже при индивидуальных договоренностях между работником и работодателем.

При полной занятости минимальный месячный доход составляет более 2 000 евро брутто. Эта сумма периодически пересматривается в зависимости от экономических условий и финансовых возможностей предприятий. С момента введения национальной минимальной заработной платы в 2015 году ее сумма постепенно росла, что позволяет поддерживать реальную покупательную способность работников.

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Также мы рассказывали, что в Украине самая низкая минимальная зарплата среди европейских стран, всего около 170 евро. Для сравнения, в Польше с января 2025 года "минималка" достигла более 1 000 евро (4 666 злотых), что больше чем 50 тыс. грн.