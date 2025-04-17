Найменша в Європі та не виконує свої функції — що не так з мінімалкою в Україні

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8 000 гривень. Її вирішили не підвищувати, аргументуючи це бажанням зекономити бюджетні кошти. Водночас це означає, що українці з найменшими доходами не відчують жодного покращення в умовах зростання цін.

Про те, чому мінімальна зарплата в Україні залишилась на рівні минулого року та чому її розмір замалий, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Наскільки менше отримують українці порівняно з країнами ЄС

Україна вже має найнижчу "мінімалку" серед усіх європейських країн — лише близько 170 євро за нинішнім курсом. Для порівняння, у Польщі з січня 2025 року мінімальна зарплата зросла до 4 666 злотих — це більше ніж 1 000 євро, або понад 50 тисяч гривень.

У Молдові, яка має схожий рівень економіки з Україною, мінімальна зарплата становить 285 євро. Тобто навіть там базовий дохід вищий, ніж в Україні.

За даними Євростату, у країнах Євросоюзу зарплати продовжують зростати. Наприклад, у Болгарії "мінімалка" у 2024 році зросла на 74 євро, а в Люксембурзі — на 67. У багатьох країн ЄС вона вже перевищує 1 000, а інколи навіть 1 500 євро. Найвищі мінімальні зарплати отримують працівники в:

Люксембурзі;

Франції;

Ірландії;

Бельгії;

Німеччині;

Нідерландах.

Рівень мінімальних зарплат в Європі. Скриншот: Євростат

Чому мінімалка в Україні не виконує свої функції

Окрім суми, важливо й те, яку частку мінімальна зарплата становить від середньої. У ЄС цей показник зазвичай не менше 60%. В Україні ж — менше ніж 35%, адже середня зарплата складає приблизно 22,5 тисячі гривень.

Оскільки за останні два роки загальна інфляція становить близько 15%, стає очевидно, що для того, щоб українці зберегти купівельну спроможність, мінімалку у 2025 році потрібно було б підвищити хоча б до 9 168 грн. Але цього не зробили, хоча спроби були.

Не так давно депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачав підвищення мінімальної зарплатні у три етапи. Спершу у квітні — до 9 100 грн, а потім ще двічі. Якби закон було ухвалено, до кінця 2025 року мінімальна зарплата в Україні становила б — 11 184 грн. Однак документ "завис" на етапі ознайомлення.

Варто також зазначити, що через низькі зарплати українці масово виїжджають працювати за кордон. Держава ж, не підвищуючи мінімалку, втрачає робочу силу, адже з таким рівнем оплати праці, конкурувати за робочу силу з Європейськими державами просто неможливо.

Раніше ми писали, що після повномасштабного вторгнення Польща прихистила мільйони українців, чимало з яких працевлаштувалися. У 2025 році в країні зросли зарплати, зокрема й мінімальна оплата праці.

Також ми розповідали, що вибір роботи часто залежить від рівня оплати праці, адже для багатьох це ключовий показник. Мінімальна зарплата, рівень якої щороку встановлює держава, є гарантованим доходом для всіх працівників.