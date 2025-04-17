Самая маленькая в Европе и не выполняет свои функции — что не так с минималкой в Украине

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году минимальная зарплата в Украине останется на уровне 8 000 гривен. Ее решили не повышать, аргументируя это желанием сэкономить бюджетные средства. В то же время это означает, что украинцы с наименьшими доходами не почувствуют никакого улучшения в условиях роста цен.

О том, почему минимальная зарплата в Украине осталась на уровне прошлого года и почему ее размер маловат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Украина уже имеет самую низкую "минималку" среди всех европейских стран — всего около 170 евро по нынешнему курсу. Для сравнения, в Польше с января 2025 года минимальная зарплата выросла до 4 666 злотых — это более 1 000 евро или более 50 тысяч гривен.

В Молдове, которая имеет схожий уровень экономики с Украиной, минимальная зарплата составляет 285 евро. То есть даже там базовый доход выше, чем в Украине.

По данным Евростата, в странах Евросоюза зарплаты продолжают расти. Например, в Болгарии "минималка" в 2024 году выросла на 74 евро, а в Люксембурге — на 67. Во многих странах ЕС она уже превышает 1 000, а иногда даже 1 500 евро. Самые высокие минимальные зарплаты получают работники в:

Люксембурге;

Франции;

Ирландии;

Бельгии;

Германии;

Нидерландах.

Уровень минимальных зарплат в Европе. Скриншот: Евростат

Почему минималка в Украине не выполняет свои функции

Кроме суммы, важно и то, какую долю минимальная зарплата составляет от средней. В ЕС этот показатель обычно не менее 60%. В Украине же — менее 35%, ведь средняя зарплата составляет примерно 22,5 тысячи гривен.

Поскольку за последние два года общая инфляция составляет около 15%, становится очевидно, что для того, чтобы украинцы сохранить покупательную способность, минималку в 2025 году нужно было бы повысить хотя бы до 9 168 грн. Но этого не сделали, хотя попытки были.

Не так давно депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривал повышение минимальной зарплаты в три этапа. Сначала в апреле — до 9 100 грн, а затем еще дважды. Если бы закон был принят, к концу 2025 года минимальная зарплата в Украине составляла бы — 11 184 грн. Однако документ "завис" на этапе ознакомления.

Стоит также отметить, что из-за низких зарплат украинцы массово выезжают работать за границу. Государство же, не повышая минималку, теряет рабочую силу, ведь с таким уровнем оплаты труда, конкурировать за рабочую силу с Европейскими государствами просто невозможно.

Ранее мы писали, что после полномасштабного вторжения Польша приютила миллионы украинцев, многие из которых трудоустроились. В 2025 году в стране выросли зарплаты, в том числе и минимальная оплата труда.

Также мы рассказывали, что выбор работы часто зависит от уровня оплаты труда, ведь для многих это ключевой показатель. Минимальная зарплата, уровень которой ежегодно устанавливает государство, является гарантированным доходом для всех работников.