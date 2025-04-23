Минималка в Украине — сколько денег получат на руки работники в мае 2025 года

Человек снимает деньги с карты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата — это гарантированный государством наименьший возможный размер оплаты труда, которую работодатель обязан выплачивать работнику за отработанную месячную или почасовую норму.

О том, какая сумма дойдет до украинцев в мае, если они получают минимальную зарплату, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое минималка и какой ее размер в 2025 году

Минималка — это базовый уровень денежного вознаграждения рабочих на всей территории Украины независимо от формы собственности предприятия или типа деятельности. Размер минимальной зарплаты определяется согласно положениям статей 9 и 10 закона "Об оплате труда".

Минималка не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. В 2024 году уровень минимальной заработной платы в Украине был дважды повышен — сейчас он составляет 8 000 гривен. В течение этого года изменений не предусмотрено.

Сколько остается после уплаты налогов

Как сообщает Государственная налоговая служба, с официальной зарплаты работника удерживается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23%.

Это означает, если начисленная зарплата составляет 8 000 гривен, то после уплаты 1 840 грн налогов, "чистыми" работник получит 6 160 гривен.

Для работодателя сумма расходов больше, ведь он должен дополнительно уплатить единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22% от зарплаты. В случае с минималкой — это 1 760 гривен. Итак, общие расходы работодателя на одного работника с минимальной оплатой составляют 9 760 гривен.

Стоит отметить, что ЕСВ поступает в Пенсионный фонд и только при условии уплаты этого взноса работник получит полный месяц страхового стажа.

Ранее мы писали, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине останется на уровне 8 000 грн — и ее не будут повышать из-за необходимости экономить бюджет. Это означает, что люди с низкими доходами не почувствуют улучшения на фоне подорожания продуктов и услуг.

Также мы рассказывали, что в Польше зарплаты снова выросли. Причины — стабильная экономика, растущий спрос на специалистов и общее улучшение уровня жизни. Стоит отметить, что страна и в дальнейшем остается популярной среди украинских работников.