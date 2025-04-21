Середня зарплата в Польщі — скільки реально можна заробити у 2025 році

Польські злоті. Фото: Pexels

Польща вже давно стала популярним напрямком для заробітків серед українців. У 2025 році середній рівень зарплат у країні знову зріс. Це пов’язано зі стабільним економічним розвитком, високим попитом на кваліфікованих працівників та загальним підвищенням добробуту.

Про те, скільки реально можна заробляти в Польщі у 2025 році, розповіли фахівці одного із сервісів для пошуку працівників та роботи "Mobiletator".

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Який розмір середньої зарплати в Польщі у 2025 році

За офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн). Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в розрахунках враховуються не лише основні оклади, а й премії, надбавки, й дані до вирахування податків.

Однак важливо розуміти, що ця цифра охоплює й доходи керівників і високооплачуваних спеціалістів, тож фактична зарплата звичайного працівника зазвичай нижча. Наприклад, якщо людина заробляє 7500 злотих брутто (82 558 грн по нинішньому курсу), то після сплати податків отримає "на руки" приблизно 5400–5600 злотих (близько 60 тис. грн). На рівень зарплат у 2025 році вплинули кілька факторів:

Мінімальна зарплата зросла до 4 300 злотих брутто (близько 47 333 грн), що на 13% більше, ніж у 2024-му. Рівень безробіття залишається низьким — близько 3%, тож працівники мають сильніші позиції на ринку. Стрімко розвиваються ІТ, фармацевтика та будівництво, де попит на фахівців особливо високий.

Однак у сільському господарстві та сфері обслуговування зростання зарплат не таке помітне.

Де в Польщі платять найвищі зарплати

Оплата праці в Польщі значно різниться залежно від регіону. Найвищі зарплати:

у Варшаві (Мазовецьке воєводство) — близько 9000 злотих брутто (99 070 грн);

у Катовіце (Сілезьке воєводство) платять у середньому 7800 злотих (85 861 грн);

в Кракові (Малопольське воєводство) — близько 7600 (83 659 грн).

Натомість у менш розвинених регіонах, як-от Свєнтокшиське або Підкарпатське воєводства, середні зарплати не перевищують 6000 злотих (66 047 грн). Різниця між центром і периферією може сягати до 40%.

Які податки утримуються із зарплати працівників

Податки теж суттєво впливають на чистий дохід. У Польщі застосовуються дві ставки податку на доходи. Зокрема, 12% для річного заробітку до 120 тисяч злотих і 32% для суми, що перевищує цей поріг. До цього також додаються соціальні внески:

пенсійний (приблизно 9,76%);

медичне страхування (9%) та внесок на випадок нещасних випадків (1,67%).

Таким чином, із зарплати 7500 злотих брутто після всіх відрахувань працівник отримає приблизно 5400–5600 злотих.

Для самозайнятих на контракті B2B податкові зобов’язання виконуються самостійно. Проте внески в такому разі можуть бути нижчими, а отже — дохід вищим.

На яку мінімалку можуть розраховувати працівники в Польщі

У 2025 році мінімальна зарплата в Польщі зросла до 4300 злотих брутто на місяць (47 333 грн), що становить близько 3200 злотих "чистими" (35 225 грн). Цей крок вплинув на близько 15% працівників, передусім у роздрібній торгівлі, обслуговуванні та агросекторі.

Мінімальна погодинна ставка також зросла й тепер становить 27,50 злотих брутто (302 грн). Її щороку переглядають і вона передбачає оплату понаднормової та нічної роботи за підвищеним тарифом.

Раніше ми писали, що за останні роки рівень середньої заробітної плати в Німеччині зазнав певних змін. На її розмір впливають такі ключові чинники, як сфера зайнятості, рівень професійної кваліфікації та географічне розташування роботи.

Також ми розповідали, що з початком повномасштабної війни мільйони громадян України були змушені виїхати за межі країни в пошуках безпеки. Однією з найбільш гостинних країн для них стала Польща. Вона продовжує надавати допомогу різним верствам населення, зокрема забезпечуючи пільговий проїзд залізницею.