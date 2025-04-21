Средняя зарплата в Польше — сколько реально можно заработать в 2025 году

Польские злотые. Фото: Pexels

Польша уже давно стала популярным направлением для заработков среди украинцев. В 2025 году средний уровень зарплат в стране снова вырос. Это связано со стабильным экономическим развитием, высоким спросом на квалифицированных работников и общим повышением благосостояния.

О том, сколько реально можно зарабатывать в Польше в 2025 году, рассказали специалисты одного из сервисов для поиска работников и работы "Mobiletator".

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Какой размер средней зарплаты в Польше в 2025 году

По официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата составляла 7 650 злотых брутто (более 84 тыс. грн). Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в расчетах учитываются не только основные оклады, но и премии, надбавки, и данные до вычета налогов.

Однако важно понимать, что эта цифра охватывает и доходы руководителей и высокооплачиваемых специалистов, поэтому фактическая зарплата обычного работника обычно ниже. Например, если человек зарабатывает 7 500 злотых брутто (82 558 грн по нынешнему курсу), то после уплаты налогов получит "на руки" примерно 5 400-5 600 злотых (около 60 тыс. грн). На уровень зарплат в 2025 году повлияли несколько факторов:

Минимальная зарплата выросла до 4 300 злотых брутто (около 47 333 грн), что на 13% больше, чем в 2024-м. Уровень безработицы остается низким — около 3%, поэтому работники имеют сильные позиции на рынке. Стремительно развиваются ИТ, фармацевтика и строительство, где спрос на специалистов особенно высок.

Однако в сельском хозяйстве и сфере обслуживания рост зарплат не так заметен.

Где в Польше платят самые высокие зарплаты

Оплата труда в Польше значительно различается в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты:

в Варшаве (Мазовецкое воеводство) — около 9 000 злотых брутто (99 070 грн);

в Катовице (Силезское воеводство) платят в среднем 7 800 злотых (85 861 грн);

в Кракове (Малопольское воеводство) — около 7 600 (83 659 грн).

Зато в менее развитых регионах, таких как Свентокшиское или Подкарпатское воеводства, средние зарплаты не превышают 6 000 злотых (66 047 грн). Разница между центром и периферией может достигать до 40%.

Какие налоги удерживаются с зарплаты работников

Налоги тоже существенно влияют на чистый доход. В Польше применяются две ставки налога на доходы. В частности, 12% для годового заработка до 120 тысяч злотых и 32% для суммы, превышающей этот порог. К этому также добавляются социальные взносы:

пенсионный (примерно 9,76%);

медицинское страхование (9%) и взнос на случай несчастных случаев (1,67%).

Таким образом, с зарплаты 7 500 злотых брутто после всех отчислений работник получит примерно 5400-5600 злотых.

Для самозанятых на контракте B2B налоговые обязательства выполняются самостоятельно. Однако взносы в таком случае могут быть ниже, а значит — доход выше.

На какую минималку могут рассчитывать работники в Польше

В 2025 году минимальная зарплата в Польше выросла до 4 300 злотых брутто в месяц (47 333 грн), что составляет около 3 200 злотых "чистыми" (35 225 грн). Этот шаг повлиял на около 15% работников, прежде всего в розничной торговле, обслуживании и агросекторе.

Минимальная почасовая ставка также выросла и теперь составляет 27,50 злотых брутто (302 грн). Ее ежегодно пересматривают и она предусматривает оплату сверхурочной и ночной работы по повышенному тарифу.

Ранее мы писали, что за последние годы уровень средней заработной платы в Германии претерпел определенные изменения. На ее размер влияют такие ключевые факторы, как сфера занятости, уровень профессиональной квалификации и географическое расположение работы.

Также мы рассказывали, что с началом полномасштабной войны миллионы граждан Украины были вынуждены выехать за пределы страны в поисках безопасности. Одной из самых гостеприимных стран для них стала Польша. Она продолжает оказывать помощь различным слоям населения, в частности обеспечивая льготный проезд по железной дороге.