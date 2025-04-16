Звільнення від ЄСВ — хто з українців може не платити і які умови треба виконати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українське законодавство дозволяє деяким категоріям громадян уникнути сплати єдиного соціального внеску. Йдеться саме про мобілізованих ФОПів і підприємців, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Водночас існують підводні камені, які здатні зіпсувати всі плани.

Про них розповіла народний депутат Ніна Южаніна у власному Telegram-каналі.

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Кого не звільняють від ЄСВ

Перша категорія осіб, для якої передбачена пільга зі сплати єдиного соціального внеску, — це ФОПи у декретній відпустці (по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Аби звільнення затвердили, необхідне виконання двох обов’язкових умов:

ФОП має основне місце роботи (укладений трудовий договір);

роботодавець сплачує за особу мінімальний страховий внесок (1 760 грн у 2025 році).

В цьому випадку роботодавцем виступає територіальний Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, який нараховує ФОПу фінансову допомогу при народженні дитини. Цю тезу підтвердили в Міністерстві фінансів і Державній податковій службі.

"Але Законом про ЄСВ таке звільнення не надається, якщо ФОП не має основного місця роботи (тобто не працює десь за трудовим договором), хоча отримує державну соціальну допомогу при народженні дитини і за таку особу ЄСВ сплачують територіальні Центри", — зауважила Ніна Южаніна.

Схожа ситуація виникла з представниками іншої категорії пільговиків — мобілізованими підприємцями. Якщо особа уклала контракт про проходження військової служби і працює десь за трудовим договором, то звільнення від податку затвердять. Але відсутність основного місця роботи нівелює право на пільгу з ЄСВ.

Нонсенс у тому, що за службовців єдиний соціальний внесок сплачує військова частина, оскільки вони отримують офіційне грошове забезпечення. На думку народного депутата, обидві ситуації несправедливі, бо позбавляють ФОПа податкової пільги через єдиний нюанс — відсутність місця працевлаштування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для мобілізованих ФОПів хочуть запровадити зміни. Нині службовці можуть подати заяву про звільнення від сплати податків протягом 10 календарних днів після демобілізації. Цього терміну часто недостатньо, тож його пропонують збільшити до 180 днів.

Також ми писали, що фізичних осіб-підприємців можуть покарати штрафами і примусовим переведенням на іншу групу єдиного податку (чи на загальну систему). Це передбачено в разі перевищення річного ліміту доходу, суми встановлені законом для кожної групи ЄП.