Податкові пільги для мобілізованих ФОП — кого не звільнили від ЄСВ

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українські ФОПи, мобілізовані під час особливого періоду, звільняються від сплати єдиного соціального внеску за себе. Про існування такої пільги знають всі, але виявилося, що є кілька непередбачуваних підводних каменів. Вони стосуються підприємців, які служать за контрактом чи мають найманих працівників.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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На кого не поширюється пільга з ЄСВ

На інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби можна знайти відповіді контролюючого органу щодо сплати єдиного соціального внеску мобілізованими фізичними особами-підприємцями.

На питання про звільнення від ЄСВ за себе у разі наявності найманих працівників фахівці відповіли, що така пільга не передбачена.

"Коли вперше побачив таку позицію податкової, то подумав, що це фейк чи прикол. Тому вирішив написати запит. Але ні, не прикол. ФОПи, які мають оформлених працівників, навіть якщо вони зараз у лавах ЗСУ, мають сплатити ЄСВ за себе до 21 квітня 2025 року за 1 квартал", — написав Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Також виявилося, що українське законодавство не містить норми стосовно звільнення від сплати єдиного соціального внеску для ФОПів, прийнятих на військову службу за контрактом. Пільга поширюється лише на підприємців, призваних до ЗСУ:

у зв’язку з мобілізацією;

на особливий період;

з числа резервістів в особливий період;

у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці.

Позиція податкової щодо сплати ЄСВ ФОП на контрактній службі. Фото: скриншот

За словами податкового консультанта, позиція ДПС спірна, бо виникає питання: чому наймані працівники, які одночасно ведуть господарську діяльність, звільняються від ЄСВ за себе, оскільки за них платить роботодавець, а контрактники ні, хоча за них внесок сплачує військова частина.

У всякому разі, офіційна позиція контролюючого органу не дає українцям, які входять до вказаних категорій громадян, сподіватися на звільнення від єдиного соціального внеску. Тож необхідно у 2025 року поповнювати держбюджет на суму 1 760 грн мінімум щомісяця.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у квітні 2025 року ФОПи повинні вчасно заплатити податки, військовий збір та ЄСВ, подати декларації/звіти. Інакше контролюючий орган нарахує немаленькі штрафні санкції за невиконання податкових зобов’язань.

Також ми писали, що роботодавці можуть сплачувати за деяких працівників пільгову ставку єдиного соціального внеску — не 22% з зарплати, а 8,41%. Це поширюється на осіб, які мають встановлену групу інвалідності та можуть підтвердити це відповідними документами.