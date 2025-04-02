Налоговые льготы для мобилизованных ФЛП — кого не освободили от ЕСВ

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинские ФЛП, мобилизованные во время особого периода, освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя. О существовании такой льготы знают все, но оказалось, что есть несколько непредсказуемых подводных камней. Они касаются предпринимателей, которые служат по контакту или имеют наемных сотрудников.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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На кого не распространяется льгота по ЕСВ

На информационно-справочном ресурсе Государственной налоговой службы можно найти ответы контролирующего органа относительно уплаты единого социального взноса мобилизованными физическими лицами-предпринимателями.

На вопрос об освобождении от ЕСВ за себя при наличии наемных сотрудников специалисты ответили, что такая льгота не предусмотрена.

"Когда впервые увидел такую позицию налоговой, то подумал, что это фейк или прикол. Поэтому решил написать запрос. Но нет, не прикол. ФЛП, которые имеют оформленных работников, даже если они сейчас в рядах ВСУ, должны уплатить ЕСВ за себя до 21 апреля 2025 года за 1 квартал", — написал Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Также оказалось, что украинское законодательство не содержит нормы об освобождении от уплаты единого социального взноса для ФЛП, принятых на военную службу по контракту. Льгота распространяется только на предпринимателей, призванных в ВСУ:

в связи с мобилизацией;

на особый период;

из числа резервистов в особый период;

в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности.

Позиция налоговой по уплате ЕСВ ФЛП на контрактной службе. Фото: скриншот

По словам налогового консультанта, позиция ГНС спорная, ведь возникает вопрос: почему наемные сотрудники, которые одновременно ведут хозяйственную деятельность, освобождаются от ЕСВ за себя, поскольку за них платит работодатель, а контрактники нет, хотя за них взнос платит воинская часть.

Во всяком случае, официальная позиция контролирующего органа не дает украинцам, которые входят в указанные категории граждан, надеяться на освобождение от единого социального взноса. Поэтому необходимо в 2025 году пополнять госбюджет на сумму 1 760 грн минимум ежемесячно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в апреле 2025 года ФЛП должны вовремя заплатить налоги, военный сбор и ЕСВ, подать декларации/отчеты. Иначе контролирующий орган начислит немаленькие штрафные санкции за невыполнение налоговых обязательств.

Также мы писали, что работодатели могут платить за некоторых сотрудников льготную ставку единого социального взноса — не 22% с зарплаты, а 8,41%. Это распространяется на лиц, которые имеют установленную группу инвалидности и могут подтвердить это соответствующими документами.