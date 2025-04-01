Військовий збір, декларації та ЄСВ – що кожен ФОП має зробити у квітні 2025

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Квітень є доволі продуктивним місяцем для фізичних осіб-підприємців. ФОПи на єдиному податку мають заплатити авансові внески з військового збору та єдиного соціального внеску, відзвітувати по найманим працівникам, а представники 3 групи — подати декларації за 1 квартал 2025 року.

Що треба зробити ФОПам у квітні, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Сплата ЄСВ у 2025 році

З січня в Україні скасували воєнну пільгу, яка дозволяла добровільні внески на загальнообов’язкове державне страхування за себе. У 2025 році всі ФОПи мають сплачувати ЄСВ (за деякими винятками). Найближча гранична дата — 21 квітня, це платіж за 1 квартал у розмірі 5 280 грн.

Якщо підприємець вносив платежі за кожен місяць (січень, лютий і березень у розмірі 1 760 грн), то може надалі так продовжувати. Станом на 2025 рік пільга зі сплати єдиного соціального внеску поширюється на:

пенсіонерів за віком;

осіб з інвалідністю;

підприємців, які одночасно працюють на офіційній роботі (за них сплачує керівник);

ФОПів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій;

ФОПів-військових, які перебували чи досі перебувають у полоні;

мобілізованих підприємців (окрім ФОПів із найманими працівниками чи службовців за контрактом — позиція податкової служби);

ФОП на загальній системі оподаткування, які не мали прибутку у звітному періоді.

Декларації та звіти

У квітні починається відлік до 12 травня, коли звершиться термін подання декларації платника єдиного податку 3 групи. Форма звітності змінена, оскільки в неї включили інформацію про нарахування і сплату військового збору. Нагадаємо, цей платіж став обов’язковим для всіх ФОПів у 2025 році.

Станом на 1 квітня оновлена форма вже з’явилася в Електронному кабінеті платника, як повідомив Михайло Смокович у власному Telegram-каналі. Але фахівець порекомендував не поспішати з заповненням, а дати час на виправлення потенційних помилок і багів.

"Податкова виконала обіцянку і з самого ранку маємо нову форму Декларації платника єдиного податку вже з військовим збором! Не спішіть з подачею звітів у перших числах квітня. Краще зачекати декілька днів, щоб усунули всі баги, які зазвичай виникають при впровадженні нових форм", — написав Смокович.

Краще відправляти декларацію через тиждень, 6-7 квітня. Тоді більша ймовірність, що документ приймуть без проблем і не доведеться виправляти помилки. Це також стосується підприємців, які закрили ФОП у 2025 році, але не змогли коректно подати ліквідаційні звіти через необхідність внести відомості про військовий збір.

У список документів, які треба відправити контролюючому органу до 21 квітня, входять:

звіти по найманих працівниках;

додаток 4ДФ до Податкового розрахунку (відомості про суми нарахованих/виплачених доходів фізичним особам, а також суми утриманого та сплаченого ПДФО/військового збору).

Сплата податків у квітні

Підприємців не омине стороною обов’язок поповнення державного бюджету. Представники 1 та 2 групи спрощеної системи повинні до 18 квітня заплатити 302,80 грн і 1 600 грн єдиного податку відповідно плюс по 800 грн військового збору за поточний місяць. ФОПи 3 групи віддають 5% ЄП і 1% ВЗ від доходу за 1 квартал до 20 травня.

Важливо не сплутати реквізити під час сплати військового збору, оскільки існує багато рахунків, призначених для різних платежів. Наприклад, є ВЗ за найманих працівників, за результатами річного декларування, за підприємницьку діяльність тощо. ФОПам треба використати код платежу 11011700, аби заплатити внесок за себе.

Нагадаємо, деякі підприємці можуть взагалі не сплачувати єдиний соціальний внесок. Таку пільгу мають ФОПи на загальній системі оподаткування, які протягом звітного періоду не отримали прибутку. Також у списку — мобілізовані ФОПи, пенсіонери та особи з інвалідністю.

Ми писали, що контролюючий орган може анулювати державну реєстрацію єдиного податку за порушення правил ведення підприємницької діяльності. Таке покарання чекає ФОПів за найм великої кількості працівників або перевищення річного ліміту доходу.