Военный сбор, декларации и ЕСВ - что каждый ФЛП должен сделать в апреле 2025 года

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Апрель является довольно продуктивным месяцем для физических лиц-предпринимателей. ФЛП на едином налоге должны заплатить авансовые взносы по военному сбору и единому социальному взносу, отчитаться по наемным сотрудникам, а представители 3 группы — подать декларации за 1 квартал 2025 года.

Что надо сделать ФЛП в апреле, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Уплата ЕСВ в 2025 году

С января в Украине отменили военную льготу, которая позволяла добровольные взносы на общеобязательное государственное страхование за себя. В 2025 году все ФЛП должны платить ЕСВ (за некоторыми исключениями). Ближайшая предельная дата — 21 апреля, это платёж за 1 квартал в размере 5 280 грн.

Если предприниматель вносил платежи за каждый месяц (январь, февраль и март в размере 1 760 грн), то может в дальнейшем так продолжать. По состоянию на 2025 год льгота по уплате единого социального взноса распространяется на:

пенсионеров по возрасту;

лиц с инвалидностью;

предпринимателей, которые одновременно работают на официально (за них платит руководитель);

ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий;

ФЛП-военных, которые находились или все еще находятся в плену;

мобилизованных предпринимателей (кроме ФЛП с наемными сотрудниками или служащих по контракту — позиция налоговой службы);

ФЛП на общей системе налогообложения, которые не имели прибыли в отчетном периоде.

Декларации и отчеты

В апреле начинается отсчет до 12 мая, когда истечет срок подачи декларации плательщика единого налога 3 группы. Форма отчетности изменена, поскольку в нее включили информацию о начислении и уплате военного сбора. Напомним, этот платеж стал обязательным для всех ФЛП в 2025 году.

По состоянию на 1 апреля обновленная форма уже появилась в Электронном кабинете плательщика, как сообщил Михаил Смокович в собственном Telegram-канале. Но специалист порекомендовал не спешить с заполнением, а дать время на исправление потенциальных ошибок и багов.

"Налоговая выполнила обещание и с самого утра имеем новую форму Декларации плательщика единого налога уже с военным сбором! Не спешите с подачей отчетов в первых числах апреля. Лучше подождать несколько дней, чтобы устранили все баги, которые обычно возникают при внедрении новых форм", — написал Смокович.

Лучше отправлять декларацию через неделю, 6-7 апреля. Тогда больше вероятность, что документ примут без проблем и не придется исправлять ошибки. Это также касается предпринимателей, которые закрыли ФЛП в 2025 году, но не смогли корректно подать ликвидационные отчеты из-за необходимости внести сведения о военном сборе.

В список документов, которые надо отправить контролирующему органу до 21 апреля, входят:

отчеты по наемным работникам;

приложение 4ДФ к Налоговому расчету (сведения о суммах начисленных/выплаченных доходов физическим лицам, а также суммы удержанного и уплаченного НДФЛ/военного сбора).

Уплата налогов в апреле

Предпринимателей не обойдет стороной обязанность пополнения государственного бюджета. Представители 1 и 2 группы упрощенной системы должны до 18 апреля заплатить 302,80 грн и 1 600 грн единого налога соответственно плюс по 800 грн военного сбора за текущий месяц. ФЛП 3 группы отдают 5% ЕН и 1% ВС от дохода за 1 квартал до 20 мая.

Важно не спутать реквизиты при уплате военного сбора, поскольку существует много счетов, предназначенных для разных платежей. Например, есть ВС за наемных сотрудников, по результатам годового декларирования, за предпринимательскую деятельность и др. ФЛП надо использовать код платежа 11011700, чтобы заплатить взнос за себя.

Напомним, некоторые предприниматели могут вообще не платить единый социальный взнос. Такую льготу имеют ФЛП на общей системе налогообложения, которые в течение отчетного периода не получили прибыли. Также в списке — мобилизованные ФЛП, пенсионеры и лица с инвалидностью.

Мы писали, что контролирующий орган может аннулировать государственную регистрацию единого налога за нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. Такое наказание ждет ФЛП за найм большого количества работников или превышение годового лимита дохода.