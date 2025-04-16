Освобождение от ЕСВ — кто из украинцев может не платить и какие условия надо выполнить

Некоторых украинцев освободили от ЕСВ, но существует важный нюанс
Украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан избежать уплаты единого социального взноса. Речь идет о мобилизованных ФЛП и предпринимателях, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Однако существуют подводные камни, которые способны испортить все планы.
О них рассказала народный депутат Нина Южанина в собственном Telegram-канале.
Кого не освобождают от ЕСВ
Первая категория лиц, для которой предусмотрена льгота по уплате единого социального взноса, — это ФЛП в декретном отпуске (по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста). Чтобы увольнение утвердили, необходимо выполнение двух обязательных условий:
- ФЛП имеет основное место работы (заключен трудовой договор);
- работодатель платит за человека минимальный страховой взнос (1 760 грн в 2025 году).
В этом случае работодателем выступает территориальный Центр по начислению и осуществлению социальных выплат, который начисляет ФЛП финансовую помощь при рождении ребенка. Этот тезис подтвердили в Министерстве финансов и Государственной налоговой службе.
"Но Законом о ЕСВ такое освобождение не предоставляется, если ФЛП не имеет основного места работы (то есть не работает где-то по трудовому договору), хотя получает государственную социальную помощь при рождении ребенка и за него ЕСВ платят территориальные Центры", — отметила Нина Южанина.
Похожая ситуация возникла с представителями другой категории льготников — мобилизованными предпринимателями. Если человек заключил контракт о прохождении военной службы и работает где-то по трудовому договору, то освобождение от налога утвердят. Но отсутствие основного места работы нивелирует право на льготу по ЕСВ.
Нонсенс в том, что за служащих единый социальный взнос платит воинская часть, поскольку они получают официальное денежное обеспечение. По мнению народного депутата, обе ситуации несправедливы, ведь лишают ФЛП налоговой льготы из-за единственного нюанса — отсутствия места трудоустройства.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, для мобилизованных ФЛП хотят ввести изменения. Сейчас служащие могут подать заявление об освобождении от уплаты налогов в течение 10 календарных дней после демобилизации. Этого срока часто недостаточно, поэтому его предлагают увеличить до 180 дней.
Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей могут наказать штрафами и принудительным переводом на другую группу единого налога (или на общую систему). Это предусмотрено в случае превышения годового лимита дохода, суммы установлены законом для каждой группы ЕН.
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