Освобождение от ЕСВ — кто из украинцев может не платить и какие условия надо выполнить

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан избежать уплаты единого социального взноса. Речь идет о мобилизованных ФЛП и предпринимателях, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Однако существуют подводные камни, которые способны испортить все планы.

О них рассказала народный депутат Нина Южанина в собственном Telegram-канале.

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Кого не освобождают от ЕСВ

Первая категория лиц, для которой предусмотрена льгота по уплате единого социального взноса, — это ФЛП в декретном отпуске (по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста). Чтобы увольнение утвердили, необходимо выполнение двух обязательных условий:

ФЛП имеет основное место работы (заключен трудовой договор);

работодатель платит за человека минимальный страховой взнос (1 760 грн в 2025 году).

В этом случае работодателем выступает территориальный Центр по начислению и осуществлению социальных выплат, который начисляет ФЛП финансовую помощь при рождении ребенка. Этот тезис подтвердили в Министерстве финансов и Государственной налоговой службе.

"Но Законом о ЕСВ такое освобождение не предоставляется, если ФЛП не имеет основного места работы (то есть не работает где-то по трудовому договору), хотя получает государственную социальную помощь при рождении ребенка и за него ЕСВ платят территориальные Центры", — отметила Нина Южанина.

Похожая ситуация возникла с представителями другой категории льготников — мобилизованными предпринимателями. Если человек заключил контракт о прохождении военной службы и работает где-то по трудовому договору, то освобождение от налога утвердят. Но отсутствие основного места работы нивелирует право на льготу по ЕСВ.

Нонсенс в том, что за служащих единый социальный взнос платит воинская часть, поскольку они получают официальное денежное обеспечение. По мнению народного депутата, обе ситуации несправедливы, ведь лишают ФЛП налоговой льготы из-за единственного нюанса — отсутствия места трудоустройства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для мобилизованных ФЛП хотят ввести изменения. Сейчас служащие могут подать заявление об освобождении от уплаты налогов в течение 10 календарных дней после демобилизации. Этого срока часто недостаточно, поэтому его предлагают увеличить до 180 дней.

Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей могут наказать штрафами и принудительным переводом на другую группу единого налога (или на общую систему). Это предусмотрено в случае превышения годового лимита дохода, суммы установлены законом для каждой группы ЕН.