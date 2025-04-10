Ліміти доходу для ФОП — які суми у 2025 році та що загрожує за перевищення

Калькулятор і податкова звітність. Фото: Pexels

Через перевищення річного ліміту доходу ФОП можуть суворо покарати. Для кожної групи спрощеної системи оподаткування встановили граничну суму заробітку. Якщо вийти за межі ліміту, доведеться поплатитися, причому як буквально, так і фігурально.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які річні ліміти мають ФОП 1-3 групи у 2025 році та що загрожує за перевищення суми.

Реклама

Читайте також:

Ліміти доходу ФОП у 2025 році

Згідно зі статтею 291 Податкового кодексу України, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему, поділяються на кілька груп платників єдиного податку. Перебування на кожній групі накладає на підприємця певні обмеження і вимоги, невиконання яких загрожує серйозним покаранням.

Одна з умов — дотримання ліміту доходу за звітний рік. Максимальні суми заробітку, які заборонено перевищувати у 2025 році, такі:

ФОП 1 групи — 1 336 000 грн (167 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня);

ФОП 2 групи — 6 672 000 грн (834 розміри МЗП);

ФОП 3 групи — 9 336 000 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Представники 4 групи (сільськогосподарські товаровиробники) не мають річного ліміту доходу.

Що буде за перевищення ліміту

Нерідко трапляється, що підприємець вийшов за встановлені фінансові обмеження до завершення календарного року. Тоді доведеться змінити групу єдиного податку, аби дохід станом на 31 грудня відповідав новому ліміту. Наприклад, представник 1 групи може обрати 2-гу чи 3-тю, представник 2 групи — лише 3-тю, а представник 3 групи — перейти на загальну систему.

Окрім цього, закон зобов’язує ФОПів заплатити в державний бюджет штраф — 15% єдиного податку від суми перевищення ліміту. В ПКУ немає визначеного терміну, протягом якого дозволяється отримувати допустимий заробіток. Головне, щоб річна сума не виходила за обмеження для поточної групи.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні вчасно заплатити податки у квітні 2025 року. Суми залежать від обраної групи спрощеної системи. Для представників 1 та 2 груп ставки єдиного податку і військового збору фіксовані, для 3 групи — вираховуються з доходу за квартал.

Також ми писали, що у ФОПів може з’явитися несподіваний податковий борг із єдиного соціального внеску. Це загрожує підприємцям, які одночасно працюють на офіційній роботі. Адже за них ЄСВ повинен сплачувати роботодавець.