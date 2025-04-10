Лимиты дохода для ФЛП — какие суммы в 2025 году и что грозит за превышение

Калькулятор и налоговая отчетность. Фото: Pexels

За превышение годового лимита дохода ФЛП могут строго наказать. Для каждой группы упрощенной системы налогообложения установили максимальную сумму заработка. Если выйти за пределы лимита, придется поплатиться, причем как буквально, так и фигурально.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие годовые лимиты имеют ФЛП 1-3 группы в 2025 году и что грозит за превышение суммы.

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Лимиты дохода ФЛП в 2025 году

Согласно статье 291 Налогового кодекса Украины, субъекты хозяйствования, которые применяют упрощенную систему, делятся на несколько групп плательщиков единого налога. Пребывание на каждой группе накладывает на предпринимателя определенные ограничения и требования, невыполнение которых грозит серьезным наказанием.

Одно из условий — соблюдение лимита дохода за отчетный год. Максимальные суммы заработка, которые запрещено превышать в 2025 году, такие:

ФЛП 1 группы — 1 336 000 грн (167 размеров минимальной заработной платы на 1 января);

ФЛП 2 группы — 6 672 000 грн (834 размера МЗП);

ФЛП 3 группы — 9 336 000 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

Представители 4 группы (сельскохозяйственные товаропроизводители) не имеют годового лимита дохода.

Что будет за превышение лимита

Нередко случается, что предприниматель вышел за установленные финансовые ограничения до завершения календарного года. Тогда придётся сменить группу единого налога, дабы доход по состоянию на 31 декабря соответствовал новому лимиту. Например, представитель 1 группы может выбрать 2-ю или 3-ю, представитель 2 группы — только 3-ю, а представитель 3 группы — перейти на общую систему.

Кроме этого, закон обязывает ФЛП заплатить в государственный бюджет штраф — 15% единого налога от суммы превышения лимита. В НКУ нет определенного срока, в течение которого разрешается получать допустимый заработок. Главное, чтобы годовая сумма не выходила за ограничения для текущей группы.

Напомним, физические лица-предприниматели должны вовремя заплатить налоги в апреле 2025 года. Суммы зависят от выбранной группы упрощенной системы. Для представителей 1 и 2 групп ставки единого налога и военного сбора фиксированные, для 3 группы — высчитываются из дохода за квартал.

Также мы писали, что у ФЛП может появиться неожиданный налоговый долг по единому социальному взносу. Это грозит предпринимателям, которые одновременно работают на официальной работе. Ведь за них ЕСВ должен платить работодатель.