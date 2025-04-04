Податки у квітні 2025 — скільки грошей витратять ФОПИ на ЄСВ і військовий збір

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Фізичні особи-підприємці повинні регулярно сплачувати податкові зобов'язання. Інакше контролюючий орган нарахує великі фінансові санкції. У квітні ФОПів чекає сплата єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Ставки залежать від обраної системи та групи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей витратять представники бізнесу на податки у квітні 2025 року.

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Скільки повинні заплатити ФОПи у квітні

Спрощена система оподаткування передбачає 4 групи. На 1 та 2 групах ставки ЄП і військового збору фіксовані. 1 група сплачує 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302,80 грн на місяць.

А ФОПи 2 групи віддають в державний бюджет 20% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року. У 2025-му це 8 000 грн. Отже місячна ставка — 1 600 грн. Військовий збір однаковий для представників обох груп — 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 грн.

Виходить, підприємці 1 групи у квітні повинні заплатити 1 102,80 грн, а 2 групи — 2 400 грн. Також не варто забувати про повернення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. Станом на 2025 рік мінімальний місячний платіж дорівнює 1 760 грн.

Тож загальна сума податкового зобов'язання у квітні така:

ФОП 1 групи — 2 862,8 грн;

ФОП 2 групи — 4 160 грн.

Що стосується 3 групи спрощеної системи, то сума податку залежить від доходу. У квітні вже дозволяється сплатити фінансові зобов'язання за перший квартал 2025 року. Ставка ЄП перебуває на рівні 5%, військового збору — 1%, ЄСВ — 5 280 грн (сума за 3 місяці).

До прикладу, якщо ФОП протягом першого кварталу заробив 50 000 грн, то податковий платіж становить 6% від цієї суми плюс 5 280 грн ЄСВ.

Зауважимо, військовий збір та єдиний соціальний внесок запровадили для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2025 року, аби збільшити надходження в державний бюджет. Чимало ФОПів закрилися до кінця 2024-го, оскільки не хотіли втрачати гроші через нові податки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких українців можуть не випустити за кордон у разі наявності великого податкового боргу. Це стосується директорів юридичних осіб і не тільки. Важливо, аби заборгованість перевищувала 1 млн гривень, а протермінування становило понад 240 днів.

Також ми писали, що податкова не звільнила від єдиного соціального внеску всіх мобілізованих ФОПів. Виявилося, якщо підприємець має найманих працівників чи служить за контрактом, то повинен регулярно сплачувати ЄСВ за себе.