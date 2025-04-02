Податок на нерухомість 2025: як підготуватися та що змінилося

Жінка та чоловік ведуть розрахунки. Фото: Freepik

Податок на нерухомість — це обов'язковий платіж для власників житлової та нежитлової нерухомості в Україні. Незалежно від того, чи є ви фізичною або юридичною особою, резидентом чи ні, якщо у вашій власності є квартира, будинок, магазин або офіс, ви зобов'язані сплатити цей податок. Особливу увагу слід звернути ФОПам, оскільки для них діють ті ж правила, що й для звичайних фізичних осіб.

Як зазначають у Державній податковій службі, у цьому році ми сплачуємо податок за 2024 рік. Ставка податку встановлюється місцевими органами влади, але не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр, що перевищує встановлені ліміти.

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На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7 100 грн, отже, максимальна ставка податку — 106,5 грн за 1 квадратний метр.

Наприклад, якщо ваша квартира має площу 80 кв. м, а неоподатковуваний ліміт — 60 кв. м, то податок розраховується за 20 кв. м. Максимальна сума до сплати становитиме 2 130 грн (20 кв. м × 106,5 грн).

Але з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата зросла до 8 000 грн, тобто максимальна ставка податку на нерухомість підвищилася до 120 грн за 1 кв. м. Тому, у 2025 році податок на зайві 20 квадратних метрів може становити до 2 400 грн на рік, наголошують експерти КН "РІЕЛ",

Водночас місцеві органи влади можуть встановлювати нижчі ставки податку, тому варто уточнити інформацію у вашій місцевій податковій інспекції.

Як підготуватися до сплати податку на нерухомість

Щоб уникнути зайвих витрат та штрафів, треба дотримуватися певного алгоритму.

Перевірте, чи ви потрапляєте під оподаткування

Знайдіть технічний паспорт вашого житла та звірте площу. Переконайтеся, що нерухомість не підпадає під пільги (наприклад, якщо це державна власність або релігійна установа).

Відстежуйте повідомлення від податкової

До 1 липня 2025 року податкова має надіслати вам податкове повідомлення-рішення. Якщо ви його не отримали — зверніться до ДПС самостійно, адже відповідальність за своєчасну сплату лежить на вас.

Перевірте правильність нарахування

Часто бувають помилки. Ось що треба перевірити:

чи правильно вказана площа;

чи враховано неоподатковуваний ліміт (60 кв. м, 120 кв. м тощо);

чи правильна ставка податку згідно з місцевими рішеннями.

Якщо знайшли неточності — подавайте запит на коригування даних.

Вчасно сплатіть податок

На оплату у вас буде 60 днів з моменту отримання квитанції. Якщо не сплатите вчасно, доведеться платити штрафи:

+10% до суми податку — при простроченні до 30 днів;

+20% — при простроченні більше 30 днів.

Якщо заборгованість накопичуватиметься, податкова може подати позов до суду.

Податкові ліміти: скільки можна мати без податку

Податок на нерухомість нараховується на площу, що перевищує такі ліміти:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для будинків;

180 кв. и — якщо у вас одночасно є квартира та будинок.

Податок на розкіш: 25 000 грн за "зайві" метри

Власники квартир площею понад 300 кв. м або будинків площею понад 500 кв. м додатково сплачують фіксований податок у розмірі 25 000 грн на рік. Це стосується як повного, так і часткового володіння нерухомістю.

Яка нерухомість оподатковується

Оподаткуванню підлягає житлова та нежитлова нерухомість:

квартири;

приватні будинки;

дачі;

магазини;

склади;

офіси.

Винятки становлять:

державна нерухомість;

дитячі будинки;

релігійні установи.

Якщо ви придбали квартиру в новобудові, яка ще не введена в експлуатацію, податок не нараховується. Але після отримання права власності податок стає обов'язковим.

Як повідомлялось, Державна податкова служба вже почала розсилати українцям електронні листи щодо сплати щорічного податку на нерухоме майно, крім земельних ділянок.

Також ми розповідали, якими податковими витратами у цьому році супроводжується продаж будинку. У 2025 році оподаткування нерухомості зазнало змін, зокрема військовий збір зріс до 5%, що збільшить фінансовий тягар для продавців. Загалом, продавці можуть сплатити до 12% від вартості угоди у вигляді податків.