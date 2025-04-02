Налог на недвижимость 2025: как подготовиться и что изменилось

Женщина и мужчина ведут расчеты. Фото: Freepik

Налог на недвижимость — это обязательный платеж для владельцев жилой и нежилой недвижимости в Украине. Независимо от того, являетесь ли вы физическим или юридическим лицом, резидентом или нет, если в вашей собственности есть квартира, дом, магазин или офис, вы обязаны уплатить этот налог. Особое внимание следует обратить ФЛП, поскольку для них действуют те же правила, что и для обычных физических лиц.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, в этом году мы платим налог за 2024 год. Ставка налога устанавливается местными органами власти, но не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за каждый квадратный метр, превышающий установленные лимиты.

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На 1 января 2024 года минимальная заработная плата составляла 7 100 грн, следовательно, максимальная ставка налога — 106,5 грн за 1 квадратный метр.

Например, если ваша квартира имеет площадь 80 кв. м, а необлагаемый лимит — 60 кв. м, то налог рассчитывается за 20 кв. м. Максимальная сумма к уплате составит 2 130 грн (20 кв. м × 106,5 грн).

Но с 1 января 2025 года минимальная заработная плата выросла до 8 000 грн, то есть максимальная ставка налога на недвижимость повысилась до 120 грн за 1 кв. м. Поэтому, в 2025 году налог на лишние 20 квадратных метров может составить до 2 400 грн в год, отмечают эксперты КН "РИЭЛ",

В то же время местные органы власти могут устанавливать более низкие ставки налога, поэтому стоит уточнить информацию в вашей местной налоговой инспекции.

Как подготовиться к уплате налога на недвижимость

Чтобы избежать лишних расходов и штрафов, надо придерживаться определенного алгоритма.

Проверьте, попадаете ли вы под налогообложение

Найдите технический паспорт вашего жилья и сверьте площадь. Убедитесь, что недвижимость не подпадает под льготы (например, если это государственная собственность или религиозное учреждение).

Отслеживайте уведомления от налоговой

До 1 июля 2025 года налоговая должна прислать вам налоговое уведомление-решение. Если вы его не получили — обратитесь в ГНС самостоятельно, ведь ответственность за своевременную уплату лежит на вас.

Проверьте правильность начисления

Часто бывают ошибки. Вот что надо проверить:

правильно ли указана площадь;

учтён ли необлагаемый лимит (60 кв. м, 120 кв. м и т. п.);

правильная ли ставка налога согласно местным решениям.

Если нашли неточности — подавайте запрос на корректировку данных.

Вовремя уплатите налог

На оплату у вас будет 60 дней с момента получения квитанции. Если не уплатите вовремя, придётся платить штрафы:

+10% к сумме налога — при просрочке до 30 дней;

+20% — при просрочке более 30 дней.

Если задолженность будет накапливаться, налоговая может подать иск в суд.

Налоговые лимиты: сколько можно иметь без налога

Налог на недвижимость начисляется на площадь, превышающую следующие лимиты:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для домов;

180 кв. м — если у вас одновременно есть квартира и дом.

Налог на роскошь: 25 000 грн за "лишние" метры

Владельцы квартир площадью более 300 кв. м или домов площадью более 500 кв. м дополнительно платят фиксированный налог в размере 25 000 грн в год. Это касается как полного, так и частичного владения недвижимостью.

Какая недвижимость облагается налогом

Налогообложению подлежит жилая и нежилая недвижимость:

квартиры;

частные дома;

дачи;

магазины;

склады;

офисы.

Исключения составляют:

государственная недвижимость;

детские дома;

религиозные учреждения.

Если вы приобрели квартиру в новостройке, которая еще не введена в эксплуатацию, налог не начисляется. Но после получения права собственности налог становится обязательным.

Как сообщалось, Государственная налоговая служба уже начала рассылать украинцам электронные письма по уплате ежегодного налога на недвижимое имущество, кроме земельных участков.

Также мы рассказывали, какими налоговыми расходами в этом году сопровождается продажа дома. В 2025 году налогообложение недвижимости претерпело изменения, в частности военный сбор вырос до 5%, что увеличит финансовое бремя для продавцов. В общем, продавцы могут уплатить до 12% от стоимости сделки в виде налогов.