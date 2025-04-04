Налоги в апреле 2025 — сколько денег потратят ФЛП на ЕСВ и военный сбор

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Физические лица-предприниматели должны регулярно уплачивать налоговые обязательства. Иначе контролирующий орган начислит крупные финансовые санкции. В апреле ФЛП ждет уплата единого налога, военного сбора и единого социального взноса. Ставки зависят от выбранной системы и группы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег потратят представители бизнеса на налоги в апреле 2025 года.

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Сколько должны заплатить ФЛП в апреле

Упрощенная система налогообложения предусматривает 4 группы. На 1 и 2 группах ставки ЕН и военного сбора фиксированные. 1 группа платит 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 302,80 грн в месяц.

А ФЛП 2 группы отдают в государственный бюджет 20% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 января календарного года. В 2025-м это 8 000 грн. Значит месячная ставка — 1 600 грн. Военный сбор одинаковый для представителей обеих групп — 10% от минимальной заработной платы, то есть 800 грн.

Получается, предприниматели 1 группы в апреле должны заплатить 1 102,80 грн, а 2 группы — 2 400 грн. Также не стоит забывать о возвращении обязательной уплаты единого социального взноса. По состоянию на 2025 год минимальный месячный платеж равен 1 760 грн.

Поэтому общая сумма налогового обязательства в апреле такая:

ФЛП 1 группы — 2 862,8 грн;

ФЛП 2 группы — 4 160 грн.

Что касается 3 группы упрощенной системы, то сумма налога зависит от дохода. В апреле уже разрешается уплатить финансовые обязательства за первый квартал 2025 года. Ставка ЕН находится на уровне 5%, военного сбора — 1%, ЕСВ — 5 280 грн (сумма за 3 месяца).

К примеру, если ФЛП в течение первого квартала заработал 50 000 грн, то налоговый платеж составляет 6% от этой суммы плюс 5 280 грн ЕСВ.

Отметим, военный сбор и единый социальный взнос ввели для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2025 года, дабы увеличить поступления в государственный бюджет. Многие ФЛП закрылись до конца 2024-го, поскольку не хотели терять деньги из-за новых налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых украинцев могут не выпустить за границу в случае наличия большого налогового долга. Это касается директоров юридических лиц и не только. Важно, чтобы задолженность превышала 1 млн гривен, а просрочка составляла более 240 дней.

Также мы писали, что налоговая не освободила от единого социального взноса всех мобилизованных ФЛП. Оказалось, если предприниматель имеет наемных сотрудников или служит по контракту, то должен регулярно платить ЕСВ за себя.