Перетин кордону — через який борг можуть заборонити виїзд з України

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Наявність податкового боргу може призвести до багатьох проблем. На українців чекають серйозні обмеження у випадку протермінування сплати грошового зобов’язання. Зокрема контролюючий орган має повноваження заборонити виїзд боржника за кордон.

Про це повідомили фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

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Заборона на перетин державного кордону застосовується до платників податку на підставі рішення суду. Позивач може звернутися за встановленням тимчасового обмеження у разі наявності податкового боргу розміром понад 1 млн гривень, який не погасили протягом 240 календарних днів з дня вручення вимоги.

Правила поширюються на:

керівників юридичних осіб;

постійне представництво нерезидента-боржника.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання рішення суду контролюючий орган повинен проінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Після цього відомості про особу розміщують в Реєстрі керівників платників податків-боржників.

Зокрема там пропишуть реєстраційні дані, суму податкового боргу на дату ухвалення судового рішення, а також дати початку і закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон. Заборона втратить силу тільки після:

повного погашення заборгованості;

зміни керівника юридичної особи чи постійного представництва нерезидента-боржника;

початку судових процедур у справі про банкрутство.

Також у перетині державного кордону тимчасово можуть відмовити українцям, які не сплачують аліменти чи ухиляються від погашення фінансового боргу перед колекторами, банком, мікрофінансовою компанією.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть вилучити житло через заборгованість. І хоча існує мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами, він не діє в окремих випадку. Наприклад, якщо укладання договору відбулося після 17 березня 2022 року.

Також ми писали, що податківці не можуть примусово стягувати борги з деяких категорій громадян. Йдеться про українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних/можливих бойових дій.