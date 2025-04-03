Перетин кордону — через який борг можуть заборонити виїзд з України

Податковий борг — кому можуть заборонити виїзд за кордон
Наявність податкового боргу може призвести до багатьох проблем. На українців чекають серйозні обмеження у випадку протермінування сплати грошового зобов’язання. Зокрема контролюючий орган має повноваження заборонити виїзд боржника за кордон.
Про це повідомили фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
Кого обмежують у виїзді за кордон
Заборона на перетин державного кордону застосовується до платників податку на підставі рішення суду. Позивач може звернутися за встановленням тимчасового обмеження у разі наявності податкового боргу розміром понад 1 млн гривень, який не погасили протягом 240 календарних днів з дня вручення вимоги.
Правила поширюються на:
- керівників юридичних осіб;
- постійне представництво нерезидента-боржника.
Не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання рішення суду контролюючий орган повинен проінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Після цього відомості про особу розміщують в Реєстрі керівників платників податків-боржників.
Зокрема там пропишуть реєстраційні дані, суму податкового боргу на дату ухвалення судового рішення, а також дати початку і закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон. Заборона втратить силу тільки після:
- повного погашення заборгованості;
- зміни керівника юридичної особи чи постійного представництва нерезидента-боржника;
- початку судових процедур у справі про банкрутство.
Також у перетині державного кордону тимчасово можуть відмовити українцям, які не сплачують аліменти чи ухиляються від погашення фінансового боргу перед колекторами, банком, мікрофінансовою компанією.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в українців можуть вилучити житло через заборгованість. І хоча існує мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами, він не діє в окремих випадку. Наприклад, якщо укладання договору відбулося після 17 березня 2022 року.
Також ми писали, що податківці не можуть примусово стягувати борги з деяких категорій громадян. Йдеться про українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних/можливих бойових дій.
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