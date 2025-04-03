Пересечение границы — из-за какого долга могут запретить выезд из Украины

Налоговый долг — кому могут запретить выезд за границу
Наличие налогового долга может привести ко многим проблемам. Украинцев ждут серьезные ограничения в случае просрочки уплаты денежного обязательства. В частности, контролирующий орган имеет полномочия запретить выезд должника за границу.
Об этом сообщили специалисты Главного управления ГНС в Днепропетровской области.
Кого ограничивают в выезде за границу
Запрет на пересечение государственной границы применяется к налогоплательщикам на основании решения суда. Истец может обратиться за установлением временного ограничения в случае наличия налогового долга размером более 1 млн гривен, который не погасили в течение 240 календарных дней со дня вручения требования.
Правила распространяются на:
- руководителей юридических лиц;
- постоянное представительство нерезидента-должника.
Не позднее следующего рабочего дня с момента получения решения суда контролирующий орган должен проинформировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы. После этого сведения о человеке размещают в Реестре руководителей налогоплательщиков-должников.
Там пропишут регистрационные данные, сумму налогового долга на дату принятия судебного решения, а также даты начала и окончания действия временного ограничения в праве выезда за границу. Запрет потеряет силу только после:
- полного погашения задолженности;
- смены руководителя юридического лица или постоянного представительства нерезидента-должника;
- начала судебных процедур по делу о банкротстве.
Также в пересечении государственной границы временно могут отказать украинцам, которые не платят алименты или уклоняются от погашения финансового долга перед коллекторами, банком, микрофинансовой компанией.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в украинцев могут изъять жилье из-за задолженности. И хотя существует мораторий на взыскание недвижимости по потребительским кредитам, он не действует в отдельных случае. Например, если заключение договора произошло после 17 марта 2022 года.
Также мы писали, что налоговики не могут принудительно взыскивать долги с некоторых категорий граждан. Речь идет об украинцах, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных/возможных боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!