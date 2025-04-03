Пересечение границы — из-за какого долга могут запретить выезд из Украины

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Наличие налогового долга может привести ко многим проблемам. Украинцев ждут серьезные ограничения в случае просрочки уплаты денежного обязательства. В частности, контролирующий орган имеет полномочия запретить выезд должника за границу.

Об этом сообщили специалисты Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

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Запрет на пересечение государственной границы применяется к налогоплательщикам на основании решения суда. Истец может обратиться за установлением временного ограничения в случае наличия налогового долга размером более 1 млн гривен, который не погасили в течение 240 календарных дней со дня вручения требования.

Правила распространяются на:

руководителей юридических лиц;

постоянное представительство нерезидента-должника.

Не позднее следующего рабочего дня с момента получения решения суда контролирующий орган должен проинформировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы. После этого сведения о человеке размещают в Реестре руководителей налогоплательщиков-должников.

Там пропишут регистрационные данные, сумму налогового долга на дату принятия судебного решения, а также даты начала и окончания действия временного ограничения в праве выезда за границу. Запрет потеряет силу только после:

полного погашения задолженности;

смены руководителя юридического лица или постоянного представительства нерезидента-должника;

начала судебных процедур по делу о банкротстве.

Также в пересечении государственной границы временно могут отказать украинцам, которые не платят алименты или уклоняются от погашения финансового долга перед коллекторами, банком, микрофинансовой компанией.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут изъять жилье из-за задолженности. И хотя существует мораторий на взыскание недвижимости по потребительским кредитам, он не действует в отдельных случае. Например, если заключение договора произошло после 17 марта 2022 года.

Также мы писали, что налоговики не могут принудительно взыскивать долги с некоторых категорий граждан. Речь идет об украинцах, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных/возможных боевых действий.